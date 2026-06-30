Marenia 2026, presentato il cartellone estivo del litorale pisano

Written by Redazione• 3:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

PISA -Presentata a Palazzo Gambacorti l’edizione 2026 di Marenia, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Pisa, assessorato al Turismo, in collaborazione con Pisamo, che animerà l’estate sul litorale pisano, da Marina di Pisa a Tirrenia fino a Calambrone.

Il programma propone un ricco calendario di appuntamenti tra cultura, spettacolo, musica, cinema, teatro e intrattenimento per famiglie. L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli.

«Il calendario di Marenia – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – anche per questa estate 2026 rappresenta un’ulteriore motivazione per venire a trascorrere l’estate sul nostro litorale, che quest’anno ha ottenuto ancora una volta quattro Bandiere Blu. Anche questa edizione sarà caratterizzata da un programma molto vasto: ogni sera ci sarà la possibilità di assistere a uno spettacolo straordinario, a partire dai concerti che si terranno sia a Tirrenia che a Marina di Pisa».

Tra gli ospiti musicali principali ci saranno Serena Brancale, Alex Britti, Gaia e Bambole di Pezza, protagonisti dei grandi concerti gratuiti in programma tra piazza dei Fiori a Tirrenia e piazza Viviani a Marina di Pisa.

«Avremo anche grandi scrittori che presenteranno le loro novità al Parco di Ciclilandia, ora intitolato a Ciro Plebe, dove sarà allestito anche lo spazio per il cinema – aggiunge Pesciatini –. Sul palco di Eliopoli a Calambrone saliranno, tra i tanti artisti, Alba Parietti, Drusilla Foer e Iva Zanicchi, alla quale consegneremo il premio alla carriera».

Soddisfazione anche da parte di Alberto Giovannelli, presidente del CdA di Pisamo. «Siamo orgogliosi che l’amministrazione abbia rinnovato la fiducia nei nostri confronti affidandoci l’organizzazione di questa rassegna – dichiara –. Marenia rappresenta un’occasione importante di promozione per il territorio, offrendo spettacoli e intrattenimento gratuiti per tutti i gusti, pensati per turisti, residenti, famiglie e per chi arriverà ad assistere ai grandi concerti».

Tra le novità e le conferme del cartellone ci sono gli incontri con gli autori al Parco Ciro Plebe di Tirrenia, con appuntamenti a ingresso gratuito alle 21.15. In programma, tra gli altri, Paolo Gulisano, Claudio Velardi, Marcello Veneziani, Gian Andrea Cerone, Chiara Tarantino, Stefano Fava, Giancarlo Cesana ed Erica Cassano.

Sempre al Parco Ciro Plebe torna anche il cinema all’aperto, in collaborazione con il Cinema Arsenale, con una programmazione raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni. La domenica sarà dedicata a bambini e famiglie, mentre il lunedì sarà riservato ai grandi classici. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Carlo Pedersoli, il litorale renderà omaggio a Bud Spencer con le proiezioni di Bomber il 5 luglio e Lo chiamavano Bulldozer il 6 luglio.

Ampio spazio anche alla musica live: Serena Brancale sarà a Tirrenia il 5 agosto, Alex Britti l’11 agosto, mentre Gaia e Bambole di Pezza si esibiranno a Marina di Pisa rispettivamente il 18 e il 20 agosto. Il 6 agosto, a Tirrenia, è previsto anche il concerto degli Animeniacs, unico evento a pagamento, con parte del ricavato devoluto alla Fondazione IRCCS Stella Maris per la costruzione del nuovo ospedale.

A Calambrone torna inoltre Eliopoli Summer, con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show. Tra gli ospiti annunciati ci sono Iva Zanicchi, Drusilla Foer, Omar Pedrini, Alba Parietti, Grazia Di Michele, Katia Beni e Benedetta Giuntini.

Confermata anche la presenza del Teatrino del Sole a Marina di Pisa, nel giardino delle scuole Viviani, con spettacoli per bambini e famiglie dal 3 luglio al 14 agosto. In programma anche laboratori creativi gratuiti per i soci Coop, tutti i venerdì dal 3 luglio al 7 agosto.

Altre iniziative saranno realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio e con la Pro Loco del Litorale Pisano. Il programma completo sarà consultabile a breve su eventi.pisamo.it e sul sito del Comune di Pisa.

Last modified: Giugno 30, 2026