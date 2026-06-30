Bilancio, Mazzeo (PD): “Votati in commissione oltre 22 milioni per la provincia di Pisa. Regione concreta su sanità e infrastrutture”

Written by Redazione• 2:48 pm• Pisa, Politica

PISA – “Con il voto favorevole arrivato oggi in Prima commissione agli interventi collegati alla seconda variazione di bilancio, arrivano risorse importanti per la provincia di Pisa: oltre 22 milioni di euro destinati a opere strategiche per la sanità, la viabilità e la mobilità sostenibile. Come componente della commissione ho votato convintamente questo provvedimento, perché dà risposte concrete ai bisogni delle nostre comunità e conferma la capacità della Regione Toscana di continuare a investire sui territori”. Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e componente della Prima commissione del Partito Democratico, commenta il via libera alla proposta di legge collegata alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

“Il capitolo più rilevante riguarda Pisa e il completamento del percorso di trasferimento delle attività dal vecchio presidio ospedaliero Santa Chiara al nuovo presidio di Cisanello. Con questo provvedimento la Regione stanzia ulteriori 20 milioni di euro per il 2026 per un’opera che è già oltre il 70% di avanzamento. Parliamo di una delle più grandi operazioni di riorganizzazione e potenziamento della sanità pubblica toscana: un’infrastruttura strategica non solo per Pisa, ma per tutta la Toscana. Il decreto Aiuti del governo aveva previsto risorse per questi interventi, ma quelle risorse, a partire da una tranche residuale dell’ultimo trimestre 2024, nonché per tutto il 2025, non sono state ancora rese disponibili, senza pensare che per le lavorazioni effettuate a partire dall’anno 2026, con Legge Finanziaria è stato eliminato il contributo statale originariamente garantito fino al completamento delle opere originariamente ammesse al finanziamento stesso. E Il rischio, pertanto, era quello di rallentare o fermare un cantiere fondamentale. Per questo la Regione Toscana ha scelto di intervenire direttamente, mettendo risorse proprie per far andare avanti i lavori con rapidità. È una differenza politica chiara: da una parte c’è una destra che parla di sanità pubblica ma non la finanzia, dall’altra c’è una Regione che ci crede davvero e continua a investirci”

“C’è poi un intervento molto importante – continua il vicepresidente – per Calcinaia: 2 milioni di euro della Regione per finanziare il terzo e ultimo lotto dei lavori sul Ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII, dal valore complessivo di 2,4 milioni di euro, con la restante quota a carico del Comune. Un intervento che porta a 5,5 milioni di euro l’investimento complessivo sull’opera e che consentirà l’adeguamento delle selle Gerber, il rifacimento e la messa in sicurezza dei marciapiedi e parapetti e, soprattutto, la realizzazione del collegamento ciclabile con la Ciclovia dell’Arno. Non parliamo solo di manutenzione, ma di sicurezza, mobilità quotidiana e connessione sostenibile del territorio. Una vera e propria opera strategica che col sindaco Alderigi abbiamo voluto”.

“Quello votato oggi in commissione – conclude Mazzeo – è un pacchetto di interventi che racconta bene la direzione della Toscana: investire sulla sanità pubblica, mettere in sicurezza ponti e infrastrutture, sostenere la mobilità ciclabile e accompagnare i Comuni nella realizzazione di opere attese dai cittadini. Per la provincia di Pisa sono risposte concrete e continueremo a lavorare perché ogni euro stanziato si trasformi rapidamente in cantieri, servizi e benefici reali per le persone”.

Last modified: Giugno 30, 2026