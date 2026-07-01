Asfaltature in via del Borghetto, modifiche a viabilità e sosta fino al 3 luglio

Written by Redazione• 1:30 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Proseguono i lavori di asfaltatura in via del Borghetto, a cura di Pisamo. Per consentire l’intervento, fino a venerdì 3 luglio sono stati emessi provvedimenti temporanei di viabilità e sosta che interesseranno via del Borghetto, via Ridolfi, via Luschi e via San Michele degli Scalzi. La prossima settimana, da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, i lavori si sposteranno invece su via Luschi e via Gioberti. Nel complesso l’intervento ha un valore di circa 129mila euro.

«Comprendiamo i possibili disagi per residenti e commercianti – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Virginia Mancini – ma si tratta di interventi necessari di riasfaltatura della rete urbana. Interventi che si inseriscono in una precisa strategia di miglioramento della viabilità ma anche della sicurezza dei cittadini».

Fino alle 20 di mercoledì 1° luglio, in via del Borghetto, nel tratto tra Lungarno Buozzi e via Ridolfi, compreso l’ingombro dell’entrata, sono previsti il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi impiegati nei lavori. In via Ridolfi è istituito il senso unico alternato a vista per i soli residenti, per raggiungere proprietà private o attività commerciali, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente previsto.

Dalle 8 di giovedì 2 luglio fino alle 20 di venerdì 3 luglio, i provvedimenti interesseranno il tratto di via del Borghetto compreso tra via Ridolfi, lasciando libero l’accesso alla stessa, e via San Michele degli Scalzi. Anche in questo caso saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori.

Nello stesso periodo, in via San Michele degli Scalzi, nel tratto tra via del Borghetto e piazza Santa Croce in Fossabanda, sarà istituito il senso unico alternato a vista per i soli residenti, per l’accesso a proprietà private o attività commerciali, con transito a bassa velocità e secondo le necessarie cautele.

Analogo provvedimento anche in via Luschi, nel tratto compreso tra via del Borghetto e via Gioberti/via Cisanello, dove sarà istituito il senso unico alternato a vista per i soli residenti diretti a proprietà private o attività commerciali.

Last modified: Luglio 1, 2026