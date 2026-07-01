Microalga Ostreopsis ovata a Marina di Pisa sud, il Comune invita alla cautela

Written by Redazione• 1:30 pm• Marina di Pisa, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

MARINA DI PISA – A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat sul litorale pisano, è stata rilevata una concentrazione della microalga Ostreopsis ovata superiore ai limiti stabiliti nel tratto di costa in corrispondenza di via Litoranea, a Marina di Pisa sud.

Il valore rilevato non rende necessaria, al momento, alcuna misura di intervento. In via precauzionale, in attesa dei nuovi campionamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni, il Comune di Pisa invita comunque alla prudenza i soggetti più sensibili.

In particolare, l’Amministrazione raccomanda attenzione nell’accesso all’arenile e alle aree prospicienti, fino a 100 metri, alle persone affette da patologie respiratorie come asma, enfisema o bronchite cronica, e a quanti abbiano già avvertito in spiaggia o nelle zone vicine sintomi di irritazione delle prime vie respiratorie o fenomeni cutanei irritativi.

Ulteriori informazioni sui monitoraggi effettuati da Arpat per misurare la concentrazione di Ostreopsis ovata nelle acque marine sono disponibili sul sito dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

Last modified: Luglio 1, 2026