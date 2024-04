Criticità idrauliche a Fauglia: prospettive per la sicurezza di Acciaiolo e Valtriano

Scritto da admin• 9:32 pm• Fauglia

FAUGLIA – L’assessora regionale all’Ambiente Monia Monni e il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi si sono incontrati a Firenze il 15 aprile, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e tecnici, per discutere delle criticità idrauliche nelle frazioni di Acciaiolo e Valtriano nel Comune di Fauglia e valutare soluzioni per migliorare la sicurezza degli abitanti.

Per quanto riguarda Acciaiolo, il Comune ha già intrapreso varie azioni con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Val d’Arno dal 2009, ma si è reso necessario un ulteriore impegno per affrontare la situazione. Nonostante una precedente richiesta di finanziamento nel 2022 sia stata esclusa, l’assessora Monni si è impegnata a collaborare con il Genio Civile per ottenere risorse per progettare e realizzare opere di messa in sicurezza, considerando l’alta frequenza di criticità idrauliche nella zona.

Per Valtriano, il problema principale riguarda il ponte della SP 12 sul rio Fontino, dove la sezione idraulica del vecchio manufatto in mattoni è più ampia rispetto alla parte più recente, causando allagamenti nell’abitato nel novembre 2023. La Provincia di Pisa ha proposto una soluzione per eliminare questo restringimento di sezione, e il Genio Civile valuterà il progetto all’interno di un tavolo tecnico di concertazione per definire una strategia condivisa e risolvere la criticità.

Last modified: Aprile 24, 2024