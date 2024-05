Laura Silo si candida alle elezioni europee nella coalizione LIBERTA’ di Cateno De Luca

Scritto da admin• 4:02 pm• Pisa, Politica

PISA – Laura Silo, imprenditrice nel settore culturale, lancia la sua candidatura alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi nella coalizione LIBERTA’ di Cateno De Luca.

Laura Silo è candidata alle elezioni europee nella circoscrizione Centro che comprende le regioni di Toscana, Lazio, Umbria e Marche. I punti cardine del programma elettorale della lista Libertà si ispirano ai valori di pace, sovranità, equità e federalismo. Laura Silo, ballerina e coreografa professionista con una consolidata carriera nel mondo dello spettacolo e della danza in particolare, è originaria di Roma ma si è stabilita da molti anni in Toscana, dove vive con la sua famiglia. Lavora in una importante scuola di danza del territorio.



“Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee per dare il mio contributo e portare le istanze del territorio in Europa con attenzione particolare alla cultura come motore di crescita e sviluppo”. Dichiara Laura Silo, che aggiunge: “Dopo tanti anni di insegnamento ed esperienza nel mondo della danza ho maturato molte

idee che mi piacerebbe poter sviluppare e metter in pratica concretamente per rilanciare culturalmente il territorio”.



“Le proposte del programma di Libertà, messo a punto ascoltando le persone espressione delle esigenze dei territori, sono numerose – conclude la candidata – e riguardano tutti gli aspetti della vita delle persone. Tre le proposte ci sono l’impegno per costruire la pace attraverso l’azione diplomatica di un’Italia non belligerante. L’attenzione ad una sanità equa e per tutti che non lasci nessuno senza cure. La difesa

dell’imprenditoria locale. La difesa della dignità delle persone. La difesa degli animali e l’attenzione all’ambiente. Stiamo lavorando alla campagna elettorale che ci vedrà impegnati sul territorio per incontrare i cittadini e illustrare le nostre proposte”.

Laura Silo condurrà la campagna elettorale in tandem con Sergio Pirozzi, l’ex sindaco della città di Amatrice che nel 2016 fu sconvolta dal terremoto. Laura Silo candidata alle europee nella lista Libertà col leader Cateno De Luca e il commissario Regionale

per la Toscana Andrea Buscemi.

Last modified: Maggio 18, 2024