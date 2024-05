Maurizio Nerini (FDI): “Sì al mercato straordinario in Piazza Viviani”

Scritto da admin• 11:26 am• Pisa, Politica

PISA – “Una delle prime cose affrontate dal CTP1 del Litorale con Virginia Mancini presidente fu lo spostamento del mercato estivo di Marina di Pisa sul Lungomare da via Moriconi dove causava problemi di circolazione e, chiudendo due strade, interferiva con le abitazioni e soprattutto con la Caserma dei Carabinieri“, afferma Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“Ci furono proteste, un braccio di ferro tra associazioni e amministrazione di allora, non fu cosa indolore, risolta provvisoriamente e chiusa solo nel 2021 con il piano del commercio. Nel 2010 con un atto formale del CTP1 chiedemmo una sperimentazione di un mercato nel contorno Piazza Viviani, ma nessuno ci ascoltò. Poi la piazza era un “buco nero”, ma oggi , dopo le note vicende di acquisizione, con la riqualificazione durata più del dovuto anche per i danni delle mareggiate, è logico pensare che si possa attuare questa volontà. Questo non vuol dire spostare definitivamente il mercato, decisione che ha regole ben precise, ma rendersi conto che ci sono alternative valide da valutare pensando al futuro“.

“Che ci siano favorevoli e contrarie al mercato Lungomare è chiaro e palese, chi vuole passeggiare e vedere il mare e chi ha il proprio lavoro da tutelare, chiara è però l’idea finale di volere una passeggiata a mare degna di questo nome in tempi brevi. Nel frattempo non si vedono quali ostacoli possano esserci per dei mercati straordinari in Piazza Viviani concertati nelle modalità, nei tempi e nei numeri con le associazioni di categoria. L’atto che andiamo ad approvare in Consiglio Comunale, tiene conto di tutte le sfaccettature del problema, ma chiede l’impegno da parte di tutti: amministrazione, commercianti, ambulanti e cittadini… chi ci legge altro è fuori strada“, conclude Nerini.

