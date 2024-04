Quattro medaglie nel week-end per la Billi Masi sul Lago di Roffia

Scritto da admin• 2:47 pm• Pisa, Sport

I risultati sono quelli del Meeting nazionale Allievi e Cadetti di canottaggio che si è svolto sabato 20 e domenica 21 aprile sulle acque del Lago di Roffia a San Miniato

PISA – Sabato 20 e domenica 21 aprile, il bacino remiero del Lago di Roffia ha ospitato il Meeting nazionaleNord Allievi, Cadetti, Universitari, PR3 ID, Scuole in casa della Canottieri San Miniato, che ha visto la partecipazione di settantasette società. Contemporaneamente si è svolto a Sabaudia anche il meeting di pari categorie per il Sud.

Tra le società presenti a San Miniato c’era anche la Billi-Masi, scesa in acqua con i suoi atleti più piccoli: due di loro sono stati i protagonisti delle quattro medaglie totali conquistate. Leonardo Cei ha infatti conquistato prima un oro nel 7,20 Cadetti Maschile sabato e poi un argento nel Singolo Cadetti Maschile domenica, mentre Gaia Cancellieri sabato è salita sul secondo gradino del podio nel Singolo Allievi C Femminile e domenica ha svettato, insieme ad Angelica Gemmi (SC Pontedera), Vittoria Ancillotti (SC Limite) e Marta Lensi (SC Limite) nel Quattro di Coppia Allievi C Femminile.

Da segnalare l’atteggiamento positivo avuto da tutti i ragazzi e le ragazze della società del Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco che hanno dato il massimo per ottenere altri buoni piazzamenti registrati nelle due giornate di gare. Sabato sulle imbarcazioni più leggere (7,20) hanno gareggiato Diego Palumbo, sesto nei Cadetti Maschile; Emanuele Viegi, sesto negli Allievi B1 Maschile; Stella Avenante, quarta negli Allievi A Mix e Manuel Bianchi, quarto negli Allievi B2 M. Sesto posto, inoltre, per Edoardo Carli e Lorenzo Chiarini nel Doppio Cadetti Maschile e quarto tempo per Alice Nannipieri e Viola Mattii (SC Pontedera) nel Doppio Allievi C F.

Domenica la Billi-Masi ha ottenuto il sesto posto di Guido Vasaturno nel Singolo Cadetti Maschile, e le acque sanminiatesi sono state ancora banco di prova per Edoardo Carli, stavolta quarto nel Singolo Cadetti Maschile, e per i vogatori del 7,20 con Alice Nannipieri quinta negli Allievi C Femminile, Emanuele Viegi quarto negli Allievi B1 Maschile, Stella Avenante quarta negli Allievi A Mix e Manuel Bianchi quarto negli Allievi B2 Maschile.

“Una due giorni che ha rappresentato un buon test per il nostro settore giovanile. Non mi stanco mai di dire che sicuramente bisogna sempre lavorare per consentire un’ulteriore crescita di questi giovanissimi atleti, ma non posso che essere soddisfatto anche per le medaglie conquistate sul campo” è il commento finale del responsabile tecnico della società, Alessandro Simoncini.

Last modified: Aprile 23, 2024