Teatro sold-out per “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini

Written by admin• 11:52 am• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Ancora un sold out in prevendita per La Città del Teatro di Cascina con il tutto esaurito per lo spettacolo Oliva Denaro, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, con protagonista Ambra Angiolini.

Lo spettacolo, che sarà in scena sabato 11 gennaio 2025, alle ore 21, si ispira alla vicenda reale di Franca Viola, la giovane siciliana che negli anni ‘60 fu la prima a opporsi al “matrimonio riparatore” dopo aver subito violenza. Il racconto intreccia passato e presente, immergendo il pubblico in una storia universale di emancipazione femminile.

Al centro della scena, Oliva – interpretata con straordinaria sensibilità da Ambra Angiolini – racconta la sua vicenda: una crescita personale e sociale che sfida pregiudizi e convenzioni. Circondata da una famiglia che evolve insieme a lei, Oliva impara a dire no alla violenza e al sopruso, scegliendo la libertà e rivendicando il diritto di essere padrona del proprio destino.

La scrittura di Viola Ardone, limpida e immaginifica, trasforma la storia di Oliva in una riflessione universale sull’amore, sul desiderio e sulle ambiguità che spesso vi si annidano.

“Oliva Denaro” diventa così un inno alla libertà, alla civiltà e al riscatto, rivolto non solo alle donne, ma a chiunque senta il bisogno di emanciparsi dai vincoli imposti dalla società.

Lo spettacolo vede la drammaturgia firmata da Giorgio Gallione in collaborazione con la stessa Angiolini. Gallione firma anche la regia, affiancato dalle scenografie e dai costumi di Guido Fiorato, dal disegno luci di Marco Filibeck e dalle musiche curate da Paolo Silvestri.

Avvisiamo il pubblico che i biglietti per lo spettacolo sono già esauriti in prevendita.

Info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.it La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)

Last modified: Gennaio 6, 2025