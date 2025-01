Al via i corsi del terzo bimestre dell’Università Aperta della Biblioteca Franco Serantini

Written by admin• 10:07 am• Cultura, Pisa

PISA – Da metà gennaio iniziano i corsi del 3º bimestre dell’Università Aperta Biblioteca Franco Serantini: dal 13 gennaio al 19 febbraio 2025.



Gli argomenti sono di estrema attualità: tutti i lunedì, dal 13 gennaio al 17 febbraio, ore 18-20 Il consumo di farmaci e l’industria farmaceutica. Chi sceglie la cura?. Docente: Anna Maria Rossi

Tutti i mercoledì, dal 15 gennaio al 19 febbraio, ore 18-20. Il sistema climatico e i suoi cambiamenti. Docente: Steve Shore

La partecipazione è come sempre gratuita, fondamentale però iscriversi mandando una mail all’indirizzo segreteria@bfs.it.

BigPharma, la lobby che riunisce le grandi multinazionali del settore chimico/farmaceutico in un potentissimo monopolio che controlla la gestione della nostra salute, ricorre a mezzi leciti e illeciti per realizzare il massimo profitto sulla nostra pelle, per farci credere che un farmaco sia efficace e indispensabile, anche quando è inutile o persino dannoso. Si tratta di un business multimiliardario, che non ha nessuna remora ad inondare il mercato mondiale con i suoi prodotti, potendo contare su decenni di privilegi e pratiche corrotte. Come? In moltissimi modi: finanziando ricerche di cui controlla la pubblicazione dei risultati, dettando legge alle autorità sanitarie che sono preposte al controllo e all’approvazione dei farmaci, diffondendo informazioni errate, esercitando pressioni economiche per spingere i responsabili di cliniche e ospedali all’acquisto di determinati farmaci, corrompendo medici e operatori dei servizi sanitari per indurre il paziente ad assumere un prodotto invece di un altro e inventando persino nuove malattie. L’Italia è il quinto mercato farmaceutico al mondo, vi si consumano quantitativi enormi di farmaci, circa 1,5 miliardi di confezioni l’anno, in gran parte inutili o dannosi, per una spesa di 42 milioni di euro al giorno. Sapere come stanno davvero le cose potrà aiutarci a scegliere meglio come curarci e a essere consapevoli che la trasformazione di persone sane in persone “ammalate” è un problema etico che tocca ciascuno di noi.

Anna Maria ROSSI è stata professoressa di Genetica presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, in servizio fino al 2015. Ha tenuto diversi corsi, tra cui Genetica umana, Farmacogenetica, Metodologie genetiche, e, in co-docenza con Francesco Romani e Marco Maria Massai, il corso di Cultura e metodo scientifico. La sua attività di ricerca è stata incentrata sul ruolo della diversità genetica umana nella suscettibilità alle malattie e nella risposta ai farmaci.

Il clima terrestre risulta da una gamma di processi fisici che connettono i tre componenti principali del pianeta – l’atmosfera, gli oceani, e i continenti – in un sistema unico. Questo sistema è particolare e caratterizzato da diversi vincoli. L’atmosfera e gli oceani sono mobili e circolano in un sistema chiuso. Questa circolazione è determinata dal bilancio energetico fra il tasso di riscaldamento dovuto alle radiazioni solari e l’irradiazione nello spazio dell’energia accumulata nel sistema terra. Negli incontri analizzeremo il funzionamento di questi processi attraverso lo studio dei meccanismi di interazione (feedback) fra i diversi livelli, da quelli più locali (ad esempio il meteo) a quelli globali. In questo contesto sarà esaminato il ruolo del cambiamento climatico antropogenico e dei crescenti squilibri che ne conseguono. Non ci sono pre-requisiti, né matematici, né fisici, per potere seguire il corso. Si presuppone soltanto un forte senso di curiosità e anche di preoccupazione per ciò che sta accadendo. Saranno proposti semplici sperimenti, da farsi a casa, in una vasca da bagno, o anche all’aperto sotto le nuvole. Saranno anche suggerite osservazioni personali da realizzarsi per mezzo di cellulari e macchine fotografiche.

