Ad Uliveto Terme ha aperto ufficialmente i battenti la “Trattoria Il Cinotto”

Due fratelli, Filippo e Lorenzo, si mettono in gioco e inaugurano la Trattoria Il Cinotto. Al taglio del nastro Matteo Ferrucci, primo cittadino di Vicopisano

VICOPISANO – Due giovani imprenditori, Filippo e Lorenzo Doveri, si mettono in gioco e ridanno vita al ristorante il Cinotto che ha riaperto i battenti ad Uliveto Terme nel Comune di Vicopisano sabato 5 gennaio. Al taglio del nastro ha partecipato il primo cittadino Matteo Ferrucci.

“Per noi e per tutta la comunità di Vicopisano l’apertura del ristorante è motivo di soddisfazione e orgoglio – afferma Matteo Ferrucci – sabato c’è stata l’inaugurazione ufficiale, ma Filippo e Lorenzo hanno già dato dimostrazione di professionalità e dal loro avvento hanno avvicinato sempre più la clientela che si complimenta per il loro lavoro“.

Nel giorno dell’inaugurazione Filippo e Lorenzo si sono raccontati ai nostri microfoni: “Facciamo questo lavoro da una decina di anni, i nostri genitori sono amanti del buon cibo ci hanno dato una mano nella gestione del ristorante, perché alcuni anni fa hanno avuto in gestione un circolo. Veniamo da molte esperienze nonostante la nostra giovane età. La nostra cucina sarà principalmente casereccia, senza piatti gourmet. Abbiamo avuto l’esperienza sul mare, ma non era quello che cercavamo. Avevamo bisogno di essere più a contatto con le persone e di familiarità come abbiamo trovato qui ad Uliveto”. Filippo ha frequentato la scuola Tessieri: “Ne approfitto per ringraziare lo Chef Cecconi, che mi ha insegnato tanto e dato molti consigli. Naturalmente saremo felici se le persone venissero a trovarci per provare i nostri piatti e i dolci fatti con affetto e professionalità da mia nonna”. Quale migliore occasione?

