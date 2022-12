Tanti auguri di buon compleanno a Pietro Beruatto

Scritto da admin• 6:25 am• Pisa SC

PISA – Dicembre, mese di feste e di Natale, ma anche di compleanni in casa nerazzurra. Oggi si festeggia quello di Pietro Beruatto difensore, nato il 21 dicembre 1998 a Trieste e figlio d’arte, suo padre ha militato in squadre prestigiose fra cui Torino e Lazio.

Pietro è giunto all’ombra della Torre Pendente in questo campionato e si sta affermando sempre più come un valore aggiunto nel team di Mister Luca D’Angelo.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi nerazzurri, formula a Pietro i migliori auguri per il compimento dei 24 anni, che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

