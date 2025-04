Written by admin• 8:13 am• Pisa SC

PISA – Oggi domenica 6 aprile Gabriele Piccinini, centrocampista nerazzurro, compie 24 anni, essendo nato a Scandiano in provincia di Reggio Emilia il 6 aprile 2001.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore di origine reggiana i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Aprile 6, 2025