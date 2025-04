Consiglio Comunale. Tari, modifiche al regolamento e rideterminazione delle tariffe

Written by admin• 6:26 pm• Pisa, Politica

PISA – Al centro della prossima seduta del Consiglio Comunale, in programma per lunedì 7 Aprile, le modifiche al regolamento e la rideterminazione della Tari, la tassa su i rifiuti, per l’anno in corso. Ad introdurre questa importante discussione, il Sindaco di Pisa, Michele Conti. I consiglierei comunali, prima di questo argomento, delibereranno, all’indomani del passaggio delle consigliera Veronica Poli dal gruppo consiliare delle Lega a quello di Forza Italia, la nuova composizione delle Commissioni consiliari,.

In particolare, la consigliera Poli rimarrà in 1^ Commissione Consiliare Permanente con il gruppo “Forza italia”, il consigliere Giovanni Pasqualino del gruppo “Lega” subentra in 1^ Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia al posto della consigliera Poli, la consigliera Poli rimarrà nella 1^ Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia come gruppo “Forza Italia”I” al posto della consigliera Raffaella Bonsangue che le cederà il posto.

Come di consueto, anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà aperta dalla discussione dei question-time che, per questa seduta, sono tre. Il primo del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) è sul regolamento del servizio bus all’aeroporto “Galilei”. Gli risponderà l’assessore alle attività produttive, Paolo Pesciatini. Il secondo, del consigliere Palo Martinelli (La città delle Persone), è sul riconoscimento della cittadinanza italiana. Gli risponderà il Sindaco di Pisa. Michele Conti. Il terzo, infine, del consigliere Enrico Bruni (Pd), è sul voto per gli studenti fuori sede. Gli risponderà l’assessora ai rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

