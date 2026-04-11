Written by Aprile 11, 2026 8:12 am Pisa SC

Tanti auguri a Francesco Coppola

HomePisa SCTanti auguri a Francesco Coppola

PISACompleanno in casa nerazzurra con il giovane Francesco Coppola che oggi festeggia il compimento degli anni: il difensore prodotto del vivaio nerazzurro, taglia il traguardo dei 21 anni, essendo nato a Torino l’11 aprile 2005.

        di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dell’ambiente nerazzurro, formula al calciatore i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi e di una brillante carriera calcistica. 

Last modified: Aprile 9, 2026
Previous Story
Roma – Pisa 3-0: le pagelle firmate da Giovanni Manenti
Next Story
La Primavera ospita il Catanzaro per rimanere agganciato ai play-off

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti