Tanti auguri a Francesco Coppola

PISA – Compleanno in casa nerazzurra con il giovane Francesco Coppola che oggi festeggia il compimento degli anni: il difensore prodotto del vivaio nerazzurro, taglia il traguardo dei 21 anni, essendo nato a Torino l’11 aprile 2005.
di Maurizio Ficeli
La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dell’ambiente nerazzurro, formula al calciatore i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi e di una brillante carriera calcistica.Last modified: Aprile 9, 2026