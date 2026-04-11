La Primavera ospita il Catanzaro per rimanere agganciato ai play-off

Written by Redazione• 8:50 am• Pisa SC

Doppio impegno in casa Juventus per Under 16 e 15

PISA – Riprendono a pieno regime i campionati giovanili e l’Academy del Pisa Sporting Club è pronta ad affrontare un weekend impegnativo, a cominciare dalla sfida casalinga di Primavera (contro il Catanzaro) e Under 17 (opposto al Sassuolo). Attesa anche per la doppia trasferta in casa Juventus per Under 16 e Under 15.

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Catanzaro (sabato, ore 15)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 17

Pisa-Sassuolo (domenica, ore 15)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 16

Juventus-Pisa (domenica, ore 13)

Campo “Ale&Ricky”, Torino

Campionato UNDER 15

Juventus-Pisa (domenica, ore 11)

Campo “Ale&Ricky”, Torino

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-Ponsacco (sabato, ore 15)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Pisa-Pecciolese (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Fornacette (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 1° ANNO

Romaiano-Pisa (sabato, ore 16.30)

Campo “Rosati”, via Cimarosa 30, San Donato

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Atletico Cascina-Pisa (domenica, ore 10)

Campo “Fiorentini”, Traversa Fosso Vecchio, Cascina

In campo femminile riflettori puntati sulle Under 17, di scena in casa della Vigor Calcio) e sulle Under 15 impegnate sul terreno amico contro la Bellaria.

Campionato UNDER 17

Vigor Calcio-Pisa (sabato, ore 15)

Campo “Impastato”, via Terracini 42, Troghi

Campionato UNDER 15

Pisa-Bellaria (domenica, ore 10)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 12

Bellaria-Pisa (sabato, ore 11.45)

Campo “Antonelli”, viale Europa 339, Pontedera

Campionato PULCINI

Pisa-Ospedalieri (domenica, ore 11)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Last modified: Aprile 11, 2026