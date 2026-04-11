La Primavera ospita il Catanzaro per rimanere agganciato ai play-off

Doppio impegno in casa Juventus per Under 16 e 15
PISA – Riprendono a pieno regime i campionati giovanili e l’Academy del Pisa Sporting Club è pronta ad affrontare un weekend impegnativo, a cominciare dalla sfida casalinga di Primavera (contro il Catanzaro) e Under 17 (opposto al Sassuolo). Attesa anche per la doppia trasferta in casa Juventus per Under 16 e Under 15.
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Catanzaro (sabato, ore 15)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Pisa-Sassuolo (domenica, ore 15)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 16
Juventus-Pisa (domenica, ore 13)
Campo “Ale&Ricky”, Torino
Campionato UNDER 15
Juventus-Pisa (domenica, ore 11)
Campo “Ale&Ricky”, Torino
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Pisa-Ponsacco (sabato, ore 15)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Pisa-Pecciolese (sabato, ore 16.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-Fornacette (sabato, ore 15.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Romaiano-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo “Rosati”, via Cimarosa 30, San Donato
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Atletico Cascina-Pisa (domenica, ore 10)
Campo “Fiorentini”, Traversa Fosso Vecchio, Cascina
In campo femminile riflettori puntati sulle Under 17, di scena in casa della Vigor Calcio) e sulle Under 15 impegnate sul terreno amico contro la Bellaria.
Campionato UNDER 17
Vigor Calcio-Pisa (sabato, ore 15)
Campo “Impastato”, via Terracini 42, Troghi
Campionato UNDER 15
Pisa-Bellaria (domenica, ore 10)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 12
Bellaria-Pisa (sabato, ore 11.45)
Campo “Antonelli”, viale Europa 339, Pontedera
Campionato PULCINI
Pisa-Ospedalieri (domenica, ore 11)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato