Impresa, futuro e continuità: grande successo al Cosmopolitan di Tirrenia per l’evento sul passaggio generazionale organizzato da Confapi Pisa e del Tirreno

Written by Redazione• 2:59 pm• Pisa, Attualità, Tirrenia

TIRRENIA – Un pomeriggio dedicato a formazione, networking e confronto tra giovani imprenditori e imprese del territorio per affrontare insieme la sfida della continuità aziendale. Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato l’evento “Giovani imprenditori e passaggio generazionale: a Tirrenia un evento tra formazione, networking e confronto“, svoltosi ieri nella prestigiosa cornice del Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia.

L’iniziativa, promossa da Confapi Pisa e del Tirreno, in compartecipazione con la Camera di Commercio

della Toscana Nord-Ovest e con il sostegno di Fideuram, ha rappresentato un’importante occasione di

dialogo tra il Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori Confapi Pisa e del Tirreno e gli imprenditori senior

del territorio, mettendo al centro uno dei temi più strategici per il futuro delle piccole e medie imprese: il

passaggio generazionale.



Il pomeriggio si è aperto alle ore 16.00 con un format dinamico che ha alternato momenti di formazione

specialistica e attività esperienziali. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi che si sono alternati tra

una lezione di golf sul green del Cosmopolitan, pensata come esperienza di team building e sviluppo delle

soft skills, e una sessione formativa dedicata all’analisi del report di BNP Paribas Asset Management “Il

peso di geopolitica ed inflazione sull’impresa italiana”.



Durante l’incontro sono stati approfonditi gli effetti delle tensioni geopolitiche sull’economia reale, con

particolare attenzione all’impatto dell’aumento dei costi del trasporto marittimo, dei premi assicurativi e

della dipendenza energetica italiana sui bilanci delle PMI. Ampio spazio è stato dedicato anche alle strategie

di gestione della tesoreria aziendale e agli strumenti utili per mitigare gli effetti di un’inflazione ancora

persistente.



Al termine della prima sessione, i due gruppi si sono scambiati le attività, consentendo a tutti i partecipanti

di vivere sia l’esperienza di networking sul campo da golf sia il momento di approfondimento tecnico.

Alle ore 18.00 si è svolto il convegno “Passaggio Generazionale: come trasferire l’azienda, il patrimonio e i

valori familiari”, realizzato in collaborazione con Siref Fiduciaria, che ha rappresentato il cuore

dell’iniziativa.



Ad aprire i lavori è stato il Presidente di Confapi Pisa e del Tirreno, Luigi Pino, che ha evidenziato il valore

strategico della continuità d’impresa: “Il passaggio generazionale non è solo un atto giuridico o fiscale, ma un trasferimento di valori, competenze e visioni. Vedere oggi così tanti giovani dialogare apertamente con le

generazioni senior ci conferma che il tessuto imprenditoriale del nostro territorio è vivo, coeso e pronto ad affrontare le sfide del futuro con gli strumenti giusti.”



Sono seguiti i saluti del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Pisa e del Tirreno, Marco

Gasperini, che ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di confronto tra le nuove generazioni di

imprenditori e chi ha già maturato una lunga esperienza alla guida delle aziende. La tavola rotonda, animata da professionisti ed esperti del settore, ha offerto alle imprese presenti un approfondimento concreto sui principali aspetti del passaggio generazionale. Fabrizio Pirolli di Fideuram ha affrontato il tema del passaggio generazionale d’impresa, soffermandosi sugli aspetti psicologici e sul mondo interiore dell’imprenditore chiamato a trasferire la guida dell’azienda. Fabio Brambati di Siref Fiduciaria ha illustrato gli strumenti fiduciari a tutela del patrimonio aziendale e familiare, mentre Giampaolo Pacini, ha approfondito le soluzioni giuridiche più efficaci per garantire una transizione ordinata e serena. A concludere gli interventi è stata Silvia Casati, che ha analizzato gli aspetti fiscali del passaggio generazionale, evidenziando le opportunità e le strategie per pianificare il trasferimento dell’impresa in modo efficiente e sostenibile.



La giornata si è conclusa con un aperitivo di networking che ha favorito il confronto informale tra

imprenditori, manager, relatori e stakeholder del territorio, creando nuove opportunità di collaborazione e

rafforzando una rete di relazioni fondamentale per la crescita del sistema produttivo della costa toscana.

L’ottima partecipazione e il livello del dibattito hanno confermato quanto il tema della continuità d’impresa

rappresenti oggi una priorità per il tessuto economico locale e quanto iniziative come questa possano offrire

strumenti concreti per accompagnare le imprese nelle sfide del futuro.

Last modified: Giugno 26, 2026