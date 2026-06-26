Written by Giugno 26, 2026 7:41 pm San Miniato, Attualità

Interruzione idrica a San Miniato: permangono interruzioni d’acqua in località La Scala e Roffia

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SAN MINIATO – Acque comunica che, a causa di ulteriori problematiche insorte nella fase di riparazione della rottura sulla rete idrica provocata da terzi – nello specifico da un automezzo agricolo in manovra – nel comune di San Miniato, si sono prolungati i disagi sul servizio.

Mentre la situazione a San Miniato Basso risulta tornata alla normalità entro le ore 17:30 di venerdì 26 giugno, permangono mancanze d’acqua a La Scala e Roffia, con coinvolgimento ulteriore delle località Ontarino e Isola.

I tecnici sono tuttora al lavoro per completare l’intervento.

Il ripristino dell’erogazione idrica nelle località ancora interessate, è previsto entro le ore 21.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Giugno 27, 2026
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