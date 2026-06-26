Quindici posti per ragazzi che vogliono cambiare rotta: impari, lavori, ti qualifichi

Written by Redazione• 3:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Le materie di una scuola secondaria, insegnate con un taglio concreto e orientato al lavoro. A Pisa parte “Edilizia Sostenibile V”, corso triennale IeFP gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni: assolve l’obbligo di istruzione e porta alla qualifica di Operatore Edile. Iscrizioni entro l’11 settembre 2026

PISA– Formedil Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, insieme a Pegaso Lavoro soc coop. Impresa sociale, confermano anche per il 2026 il proprio impegno verso i giovani in cerca di un’alternativa concreta alla scuola tradizionale. Riparte “Edilizia Sostenibile V“: un percorso triennale che permette di assolvere all’obbligo di istruzione – e al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale – imparando dall’interno un mestiere reale, quello dell’operatore edile.

Il corso è completamente gratuito, finanziato con risorse della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì e cofinanziato dall’Unione Europea. I posti disponibili sono 15. Il percorso unisce le materie tipiche di una scuola secondaria – italiano, matematica, storia, inglese ecc – a una formazione pratica e orientata al lavoro: al termine dei tre anni, i partecipanti sapranno scegliere e utilizzare materiali, utensili e attrezzature da cantiere; eseguire opere strutturali nuove e interventi di recupero; realizzare lavorazioni di carpenteria, cartongesso, intonacatura, tinteggiatura e posa di pavimenti e rivestimenti.

Dove e quando

Il corso prende il via a settembre 2026 e si conclude ad agosto 2029 (2.970 ore totali), presso la sede della Scuola Edile di Pisa in Via G. Ferraris 21 a Ospedaletto. La formazione si svolge in aula e in un laboratorio esperienziale con area simulata di cantiere, attrezzature professionali e ambienti dedicati alla sicurezza operativa: gli studenti imparano sul campo, in un contesto realistico e protetto.

La qualifica rilasciata

Al termine del percorso IeFP, i partecipanti ottengono la qualifica regionale di Operatore Edile, riconosciuta dalla Regione Toscana. Il percorso copre tra l’altro anche sicurezza sul lavoro, allestimento del cantiere, intonacatura, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura, cartongesso e carpenteria edile.

Chi può partecipare

Il corso si rivolge a 15 giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni che scelgono di proseguire nel canale della formazione professionale dopo la licenza media. Possono presentare domanda, con le modalità previste, anche coloro che non hanno ancora conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo, a condizione di essere contestualmente inseriti in un percorso per il suo conseguimento.

Per valutare la propria situazione specifica e le modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente Formedil Ente Scuola Edile e CPT.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 settembre 2026.

Per valutare il caso specifico e le modalità di perfezionamento dell’iscrizione, è possibile contattare Formedil Ente Scuola Edile e CPT info@scuolaedilecptpisa.it| 050 564314 (negli orari 8.00-13.00 e 14.30-18.00) oppure Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale in Via Squartini, 3, info@pegasolavoro.it | 050 503825 oppure 371 533 77322 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.30).

Last modified: Giugno 26, 2026