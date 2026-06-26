Rotary Club San Giuliano Terme Leonardo Fibonacci: Andrea Pierotti è il nuovo presidente

Written by Redazione• 5:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Andrea Pierotti è il nuovo presidente del Rotary Club San Giuliano Terme Leonardo Fibonacci per l’annata 2026-2027. Il passaggio delle consegne con il presidente uscente Giovanni Cristiani si è svolto giovedì 25 giugno ai Bagni di Pisa, nel corso della tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare.

Alla presenza dell‘Assistente del Governatore dell’Area Tirrenica 2 Vincenzo Zarone, dei presidenti dei Rotary Club dell’area pisana, del sindaco di Pisa Michele Conti e del vicesindaco di San Giuliano Terme Francesco Corucci, Giovanni Cristiani ha tracciato il bilancio dell’annata appena conclusa, ricordando i principali service realizzati.

Tra questi il District Grant a favore dell’Hospice di Pisa, promosso insieme agli altri Club dell’area pisana, il sostegno alla Caritas Pisana per la distribuzione di generi di prima necessità, le iniziative in collaborazione con Stella Maris e la parrocchia di Santo Stefano di Pisa e l’avvio di un progetto triennale in Bolivia per la realizzazione di un pozzo, della rete idrica e di servizi igienici in un villaggio del Chaco boliviano, in partnership con la comunità francescana locale.

Nel suo primo intervento da presidente, Andrea Pierotti, ingegnere e architetto, cofondatore dello studio Radical Plan di Pisa, ha ringraziato il Club per la fiducia ricevuta, confermando l’impegno a proseguire il percorso intrapreso nel segno del motto del presidente del Rotary International, O. H. Babalola, “Creiamo un Impatto Duraturo“, e richiamando la celebre esortazione di Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo“, come invito a lasciare un impatto concreto e duraturo nella comunità.

Nel corso della serata sono stati presentati anche i componenti del nuovo Consiglio direttivo: Andrea Nannipieri (vicepresidente), Oltello Leggerini (segretario), Paola Manfreda (prefetto), Ilaria Esonerato (tesoriere), Andrea Poli e Gianluca Toniolo (consiglieri), Alessandro Antonelli (presidente incoming) e Giovanni Cristiani (past president).

La cerimonia si è conclusa con il conferimento della Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, a Giovanni Cristiani, consegnata dal socio Sergio Bartorelli in riconoscimento dei risultati raggiunti durante il suo mandato.

Last modified: Giugno 26, 2026