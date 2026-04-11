Staff Pisa Sc. Tanti auguri ad Alessio Fasano

PISA – Sabato 11 Aprile festeggia il compleanno una delle tante figure importanti che lavora dietro le quinte del Pisa Sporting Club. Stiamo parlando di Alessio Fasano, di ruolo magazziniere, che compie 37 anni, essendo nato a Pisa il giorno 11 aprile 1989.
di Maurizio Ficeli
La redazione di Pisanews formula ad Alessio gli auguri più sinceri per il compimento degli anni e per il ruolo importante che svolge al servizio dei nostri amatissimi colori nerazzurri.
Alessio Fasano (foto tratta dal profilo Fb)Last modified: Aprile 11, 2026