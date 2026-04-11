Written by Aprile 11, 2026 7:23 am Pisa SC

Staff Pisa Sc. Tanti auguri ad Alessio Fasano

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PISA – Sabato 11 Aprile festeggia il compleanno una delle tante figure importanti che lavora dietro le quinte del Pisa Sporting Club. Stiamo parlando di Alessio Fasano, di ruolo magazziniere, che compie 37 anni, essendo nato a Pisa il giorno 11 aprile  1989. 

       di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews  formula ad Alessio gli auguri più sinceri per il compimento degli anni e per il ruolo importante che svolge al servizio dei nostri amatissimi colori nerazzurri. 

Alessio Fasano (foto tratta dal profilo Fb)

Last modified: Aprile 11, 2026
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