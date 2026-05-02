Tangenziale Nord Est nel territorio di Madonna dell’Acqua: proseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa 

Written by Redazione• 12:13 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme

MADONNA DELL’ACQUA – Proseguono i lavori dei primi due lotti della Tangenziale Nord Est, sul territorio di Madonna dell’Acqua, a cura della Provincia di Pisa.

“In questi giorni si sta lavorando ai lotti 2/3, nella parte più a ridosso del centro commerciale. Sono stati ultimati il piano di posa e la realizzazione degli attraversamenti del rilevato stradale“, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “Nei prossimi giorni proseguirà l’approvvigionamento dei materiali, fondamentale per mettere a punto il collegamento con via Pietrasantina. Ricordo che si tratta di una prima parte di interventi fondamentali per alleggerire il traffico sull’Aurelia, e sui centri abitati ad essa limitrofi, interessata quotidianamente da un transito di 30mila veicoli e almeno una cinquantina di autobus. I lavori in corso riguardano un totale attuale di investimento pari a circa 34 milioni, finanziati per il 10% dalla Provincia di Pisa e il resto a carico della Regione Toscana. “, aggiunge Angori.

I primi due stralci del primo lotto dovrebbero essere pronti nel 2027, salvo imprevisti, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale.

Last modified: Maggio 2, 2026