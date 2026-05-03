Presentazione ufficiale della lista civica “Valori e Impegno Civico” con il candidato sindaco Dario Rollo

Written by Redazione• 3:11 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, Candidato sindaco Cascina Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia.

Dario Rollo, candidato sindaco alle elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio 2026, sostenuto dalla lista civica Valori e Impegno Civico e dal partito Libertà è Democrazia, presenta ufficialmente la squadra dei candidati al Consiglio comunale.

L’appuntamento è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 18.30 presso la Pasticceria Scarpellini, sulla Tosco Romagnola a San Lorenzo alle Corti. Un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, durante il quale saranno illustrati i nomi dei candidati e le linee guida del programma elettorale.

La lista è composta da 24 persone, tra donne e uomini del territorio, provenienti da diversi ambiti professionali e accomunati – si legge nella nota – dall’impegno a mettersi al servizio della comunità. Capolista è Lorenzo Peluso, consigliere comunale uscente per il periodo 2020-2026.

Fondata nel 2020 dall’esperienza amministrativa di Dario Rollo – già assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente – la lista civica si è affermata fin dalla sua prima partecipazione elettorale come terza forza politica a Cascina, eleggendo due rappresentanti in Consiglio comunale.

“In questi anni la lista è cresciuta, distinguendosi per credibilità e coerenza – dichiara Rollo – rafforzando la propria presenza sul territorio e portando avanti con continuità le esigenze dei cittadini. Valori e Impegno Civico si conferma oggi come una forza che ha costruito un rapporto diretto con la comunità, basato su ascolto e capacità di tradurre le istanze in azioni concrete”.

Nel corso della presentazione sarà illustrato anche il programma elettorale: “Un progetto costruito a partire dai bisogni reali del territorio – aggiunge Rollo – con proposte concrete e una visione chiara per il futuro di Cascina”.

Sulla stessa linea il capolista Lorenzo Peluso: “Abbiamo costruito una squadra unita e competente, mettendo al centro persone motivate e legate al territorio. Presentiamo non solo una lista, ma un progetto credibile e concreto, nato dall’ascolto della comunità e dall’esperienza maturata in questi anni”.

Tra i candidati figurano professionisti, lavoratori e cittadini impegnati in diversi settori: sanità, pubblica amministrazione, artigianato, impresa e mondo studentesco. Una composizione eterogenea che punta, nelle intenzioni del gruppo, a rappresentare in modo ampio e diretto la comunità cascinese.

Last modified: Maggio 3, 2026