Incendio Monte Faeta: Simiani (PD): “Servono ristori e chiarezza”

Written by Redazione• 12:13 pm• Pisa, Politica

PISA – Marco Simiani capogruppo Pd in Commissione Ambiente annuncia una interrogazione parlamentare sull’incendio che ha colpito il Monte Faeta tra Pisa e Lucca.

“Gli aggiornamenti sull’incendio del Monte Faeta sono positivi e sembrano escludere scenari catastrofici. Resta comunque l’allarme per gli ettari di boschi e terreni coltivati distrutti dalle fiamme. Tra Pisa e Lucca l’impegno degli operatori dei vigili del fuoco di canadair, forze dell’ordine e soccorsi è stato comunque continuato, straordinario ed encomiabile. È ora necessario intervenire per comprendere nel dettaglio le dinamiche dell’incendio e garantire risarcimento adeguati e rapidi a chi ha subito danni. Nel rinnovare la mia piena solidarietà alle comunità e alle realtà colpite dall’incendio, assicuro la pronta risposta del Partito Democratico anche in sede parlamentare, perché aiuti e soluzioni concrete arrivino nel più breve tempo possibile“, conclude la nota.

Last modified: Maggio 2, 2026