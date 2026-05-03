Monte Faeta, raccolta fondi per aiutare un vigile del fuoco a ricostruire la casa distrutta dall’incendio

Written by Redazione• 4:23 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Associazione non basta un sorriso aps, relativo a una raccolta fondi per il vigile del fuoco Tommaso Nozzolini che ha perso l’abitazione nel rogo del monte Faeta.

La tragedia che ha colpito il Monte Faeta ha lasciato un segno profondo nel territorio, coinvolgendo non solo l’ambiente ma anche la comunità. Un patrimonio naturale fatto di paesaggi, sentieri e identità condivisa, che rappresenta da sempre un punto di riferimento per cittadini e residenti, è stato gravemente compromesso dal rogo.

Tra le conseguenze più drammatiche dell’incendio c’è anche la perdita della casa di Tommaso, ascianese e vigile del fuoco, impegnato in prima linea proprio nelle operazioni di soccorso. Per lui è stata avviata una raccolta fondi con l’obiettivo di sostenere la ricostruzione della sua abitazione e offrire un aiuto concreto in un momento di grande difficoltà.

L’iniziativa nasce con un forte valore di comunità: un invito a unirsi per dare supporto a chi ha perso tutto e per ribadire che, anche nei momenti più duri, il territorio sa reagire con solidarietà.

Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico al seguente IBAN:

IT95X0637025300000010001975

Associazione “Non basta un sorriso” APS

Cassa di Risparmio di Volterra – Filiale di Pontasserchio

Via Ernesto Che Guevara 68, Pontasserchio (San Giuliano Terme)

“Una goccia da sola non fa niente, ma tutte insieme formano un oceano”: è questo il messaggio che accompagna la raccolta, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di persone in un gesto di vicinanza e solidarietà.

Last modified: Maggio 3, 2026