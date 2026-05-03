Al Teatro Era la Festa dell’Europa: protagonisti gli studenti e i progetti Erasmus+

Written by Redazione• 4:34 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si terrà martedì 5 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al Teatro Era di Pontedera la quinta edizione della Festa dell’Europa, appuntamento ormai consolidato dedicato alla cittadinanza europea, alla cooperazione internazionale e al protagonismo delle nuove generazioni.

L’iniziativa è organizzata dal Liceo “Eugenio Montale” di Pontedera in collaborazione con il Comune e le scuole della Rete IRIS, ed è cofinanziata dal Consiglio Regionale della Toscana.

Nel corso della mattinata saranno gli studenti i veri protagonisti, con la presentazione delle esperienze realizzate attraverso i progetti Erasmus+. Racconteranno percorsi di mobilità, attività formative e incontri internazionali che hanno contribuito alla loro crescita personale e culturale.

Numeri importanti per la Rete IRIS, che nel solo anno scolastico in corso ha realizzato oltre 500 esperienze di mobilità per studenti e docenti, accogliendo anche delegazioni provenienti da diversi Paesi europei.

Alla manifestazione parteciperanno infatti studenti da Darabani in Romania, Hannover in Germania, Siviglia in Spagna e dall’Isola della Réunion, a conferma della dimensione internazionale dell’evento e della capacità del territorio di promuovere scambi educativi e culturali.

La Festa dell’Europa sarà anche un momento di riflessione sui valori fondanti dell’Unione Europea, tra cui inclusione, sostenibilità, partecipazione democratica e solidarietà, attraverso le testimonianze dirette dei giovani.

Durante l’evento saranno premiate le migliori presentazioni realizzate dagli studenti. I vincitori avranno l’opportunità di partecipare a un viaggio presso la Commissione Europea, per conoscere da vicino le istituzioni dell’Unione.

Un’iniziativa che conferma il ruolo della scuola come luogo di apertura, dialogo e costruzione di competenze per il futuro, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità europea condivisa.

Last modified: Maggio 3, 2026