Linea Pisa–Grosseto, al via i lavori tra Gavorrano e Campiglia: investimento da 14,7 milioni

Written by Redazione• 12:35 pm• Pisa, Attualità

PISA – Sono in programma dal 4 maggio al 9 luglio i lavori di rinnovo dei binari sulla linea ferroviaria Pisa–Grosseto, nel tratto compreso tra le stazioni di Gavorrano e Campiglia Marittima.

L’intervento, promosso da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede il rinnovo complessivo di circa 18 chilometri di binario, con un investimento pari a circa 14,7 milioni di euro.

Nel cantiere saranno impegnati ogni giorno oltre 100 tecnici tra personale RFI e ditte appaltatrici, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, per quattro notti a settimana – dal lunedì al giovedì – così da limitare al massimo i disagi alla circolazione ferroviaria.

Durante il periodo dei lavori, nella tratta interessata sarà comunque istituita una riduzione della velocità dei treni, necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio lungo una delle principali direttrici della costa toscana.

PISA-

Sono in programma dal 4 maggio al 9 luglio i lavori di rinnovo dei binari sulla linea ferroviaria Pisa–Grosseto, nel tratto compreso tra le stazioni di Gavorrano e Campiglia Marittima.

L’intervento, promosso da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede il rinnovo complessivo di circa 18 chilometri di binario, con un investimento pari a circa 14,7 milioni di euro.

Nel cantiere saranno impegnati ogni giorno oltre 100 tecnici tra personale RFI e ditte appaltatrici, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, per quattro notti a settimana – dal lunedì al giovedì – così da limitare al massimo i disagi alla circolazione ferroviaria.

Durante il periodo dei lavori, nella tratta interessata sarà comunque istituita una riduzione della velocità dei treni, necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio lungo una delle principali direttrici della costa toscana.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Maggio 3, 2026