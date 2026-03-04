Written by Marzo 4, 2026 7:47 pm Pisa, Cronaca, Fauglia

Tamponamento tra due auto sulla Provinciale 31

FAUGLIA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18:58 di mercoledì 4 marzo sulla Strada Provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana nel Comune di Fauglia per un incidente stradale.

A seguito di un tamponamento, che ha visto coinvolte due autovetture, una delle quali dopo l’impatto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza le autovetture. Sul posto 118 e Carabinieri per i rilievi di loro competenza.

