Ad Ospedaletto la 25esima edizione di Expo Pisa

Written by Redazione• 8:24 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dal 20 al 29 marzo nell’area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e NKE per la parte organizzativa.

L’area di Ospedaletto torna quindi ad animarsi per una edizione speciale di questo vero e proprio evento commerciale, la numero 25, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Una manifestazione tra le più importanti a livello regionale con una superficie complessiva di oltre 9.000 mq espositivi, suddivisi tra 5.000 mq di padiglioni coperti e 4.000 mq di aree esterne, con un parcheggio interno da 20.000 mq a servizio di espositori e visitatori.

La presentazione ufficiale nella Sala delle Baleari alla presenza del presidente Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino, del responsabile Daniele Benvenuti, di Alessandro e Massimiliano Franceschi titolare di NKE, di Francesco Soriani per la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e dell’assessore Paolo Pesciatini.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare l’edizione 2026 di Expo Pisa, riportando sul nostro territorio una fiera promozionale di respiro regionale – spiegano Fabrizio Di Sabatino presidente Confesercenti Pisa ed il responsabile Daniele Benvenuti -. Dobbiamo innanzitutto ringraziare la Regione Toscana, titolare dell’area di Ospedaletto, per aver accolto la nostra richiesta e predisposto in tempi davvero rapidi gli atti per l’affidamento. Grazie anche a NKE che avrà il compito di gestire tutta la parte logistica, compito che siamo sicuri saprà svolgere con la professionalità che la contraddistingue. Per la città e la provincia sarà una occasione importante per proporre le proprie realtà imprenditoriali ed anche un motivo di attrazione per tanti visitatori”.

“Quando Confesercenti ci ha contattato – sottolineano Alessandro e Massimiliano Franceschi, titolari della NKE – abbiamo subito accolto con tanto entusiasmo questa proposta, convinti che fosse giunto il momento per riportare a Pisa un evento commerciale di questo livello e che ci ha visto negli anni passati protagonisti. La soddisfazione maggiore è nel fatto che l’edizione 2026 festeggerà le nozze d’argento di questo evento”.

“Una manifestazione importante con alle spalle uno sforzo organizzativo notevole – sono state le parole dell’assessore Paolo Pesciatini – e che contribuisce a rivitalizzare un’area come Ospedaletto comunque a due passi dal centro città. Legata al commercio, all’artigianato ai servizi con tantissimi settori merceologici che rappresentano al meglio i nostri prodotti e che costituisce una vetrina per le tante imprese del nostro territorio. L’auspicio è che la capacità attrattiva di una fiera del genere porti ricadute anche per la città e per il suo tessuto commerciale”.



Expo Pisa 2026 sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito per tutta la durata dell’evento, favorendo un’elevata affluenza e rendendo la fiera un luogo accessibile, dinamico e orientato all’incontro tra pubblico e imprese. Tra i settori merceologici presenti arredo e complementi d’arredo, tendaggi, accessori per la casa, climatizzazione e riscaldamento, videosorveglianza e allarme, informatica, telefonia, energie rinnovabili, benessere, prodotti naturali, mercatino, abbigliamento, artigianato, piccoli elettrodomestici ed ovviamente stand alimentari e con prodotti tipici regionali; nelle aree esterne, tra l’altro, florovivaismo, concessionarie auto, caravan e camper, veicoli commerciali e industriali, arredo giardino, dehors, piscine e vasche idromassaggio, fontane, pavimentazioni esterne, casette in legno.

Per informazioni riservate agli espositori, rivolgersi a segreteria@expopisa.it oppure telefono 050-741431.

Last modified: Marzo 4, 2026