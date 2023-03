SurfCasting: il Marlyn Colmic di Pisa campione d’Italia si prepara ai mondiali di Peñiscola

Scritto da admin• 11:35 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Continua la preparazione del team Casting Club Blu Marlyn Colmic di Pisa per il mondiale 2023 di surfcasting; manca poco, circa 40 giorni e poi avrà inizio l’avventura dei campioni italiani in carica verso Peñiscola, località marittima in terra valenciana.



di Antonio Tognoli



Dal 6 al 13 maggio infatti, si disputerà in Spagna il 30° Campionato del Mondo per club di surfcasting e a difendere i colori italiani ci sarà proprio la compagine toscana.

La società Casting Club Blue Marlyn Colmic di Pisa è fresca del titolo nazionale conquistato a Catania lo scorso dicembre e da allora si sta assiduamente preparando per questa trasferta catalana che li metterà di fronte a molte nazioni e soprattutto ai già favoritissimi spagnoli che potranno anche sfruttare il fattore casalingo.

