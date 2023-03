“Assolo” il nuovo progetto di Valerio Simonelli esordisce al Black Silk di Pontedera

Scritto da admin• 12:01 pm• Pontedera, Spettacolo, Tutti

PONTEDERA – Domenica 26 Marzo alle ore 22 presso il Pub Black Silk di Pontedera esordirà “ASSOLO” il nuovo progetto di Valerio Simonelli.

Musicista cantautore e produttore pisano, grande appassionato della musica di Claudio Baglioni, interpreta una selezione di grandi successi del cantautore romano, insieme a brani più particolari ma non meno importanti, per una serata gradevole e coinvolgente sulle note e le parole che hanno accompagnato generazioni di persone e continuano ad appassionare per la loro attualità sonora e concettuale.

Uno spettacolo molto intimo e coinvolgente in puro stile baglioniano durante il quale l’artista toscano, con pianoforte chitarra e voce, si avventura in un viaggio attraverso brani importanti e alcuni quasi perduti, da ripercorrere insieme a chi come lui è cresciuto con la musica e le poesie di Claudio Baglioni.

Domenica 26 Marzo ore 22

“BLACK SILK” Pontedera

Info e prenotazioni 3923931130

https://www.facebook.com/assolotributobaglioni/

