Successo per ‘Pisa Cat Friendly’: 10.000 visitatori e seminari sold out

1:12 pm

PISA – “Pisa Cat Friendly“, l’iniziativa organizzata da Animalissima e Confesercenti Pisa, ha registrato un grande successo lo scorso fine settimana, con circa 10.000 visitatori, 150 partecipanti ai seminari e 250 presenze nell’area artisti.

Gli spettacoli al Cinema Arsenale sono andati sold out. L’evento ha coinvolto numerosi partner e ha ricevuto il patrocinio di Regione, Provincia e dei Comuni di Pisa, Calci, Vicopisano, San Giuliano, dell’Università di Pisa e della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sul mondo felino, troppo spesso trascurato, attirando visitatori con seminari, eventi e spettacoli. Tra i temi trattati, il rapporto tra gatti e disabili, e il gatto come co-terapeuta, oltre a sessioni con veterinari su come accudire correttamente i gattini. Il successo della manifestazione è stato confermato dalle 385.000 visualizzazioni sui social e dal coinvolgimento dei commercianti del centro storico. Il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, ha espresso grande soddisfazione per i risultati e ha ringraziato i partner e i collaboratori dell’iniziativa.

