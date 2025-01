Al via i ‘Venerdì della Salute’: incontri gratuiti su benessere e prevenzione a Pontedera

Written by admin• 1:07 pm• Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Prende il via venerdì 31 gennaio, il ricco cartellone di incontri dei “Venerdì della Salute“. Si tratta di una iniziativa congiunta di Comune di Pontedera, Lions Club e Poliambulatorio San Giuseppe, con lo scopo di promuovere una campagna informativa su temi che riguardano la vita di tutti i giorni, analizzando, con la presenza di relatori qualificati, aree legate al benessere, alla prevenzione, all’educazione sanitaria.

Gli incontri sono divisi per argomenti. Gratuiti e aperti a tutti, avranno sede presso i locali dell’Università del Tempo Libero, in via della Stazione Vecchia, il venerdì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30.

Si parte appunto domani, 31 gennaio, nell’ambito di “Salute e stili di vita“, con la presenza di due relatori: sul tema “Alimentazione e Salute” con la dottoressa Alessandra Petrone e su “Attività fisica e obesità” con il dottor Paolo Fontanive.

“Una importante occasione di dialogo e condivisione di conoscenze, dove la medicina incontra la comunità, per avere maggiore consapevolezza e un impegno comune per un futuro più sano”, viene spiegato.

Il secondo appuntamento avrà luogo il 7 febbraio, sempre a partire alle 17,30, per parlare di malattie metaboliche e patologie cardiovascolari. L’iniziativa ha il patrocinio della Usl Toscana nord ovest, della Società della Salute Valdera – Alta Valdicecina e dell’Unione dei Comuni della Valdera.

Last modified: Gennaio 30, 2025