Il presidente Mazzeo si congratula con Nicola Vitiello per l’elezione a rettore della Scuola Superiore Sant’Anna

Written by admin• 1:17 pm• Pisa, Politica

PISA – Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, esprime le sue congratulazioni al professore ordinario di Bioingegneria Nicola Vitiello per la sua elezione a nuovo rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con mandato dal 2025 al 2031.

“Auguro a Nicola Vitiello e a tutta la comunità della Scuola Superiore Sant’Anna un buon lavoro. Si prospettano anni di grandi cambiamenti, e le sue competenze, non solo in ambito tecnologico, contribuiranno a portare avanti il percorso di crescita della Scuola, seguendo l’ottimo lavoro della rettrice uscente, la professoressa Sabina Nuti. L’obiettivo è consolidare il ruolo della Scuola come punto di riferimento sempre più rilevante, sia a livello nazionale che internazionale”.

FOTO TRATTA DA https://inconsiglio.it/

Last modified: Gennaio 30, 2025