Written by Maggio 6, 2026 2:33 pm Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

Successo per la visita degli studiosi del Roncalli-Pomarancio: quattro giorni tra arte, storia e territorio

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POMARANCE- Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la visita della professoressa Ileana Chiappini di Sorio, della professoressa Maria Camilla Bianchini d’Alberigo, del professor Massimo Favilla e del professor Ruggero Rugolo, ospiti del Comitato “IV Centenario Roncalli – Pomarancio”.

Per quattro giorni gli studiosi hanno preso parte a un intenso programma di incontri e visite tra Montecastelli Pisano, San Galgano, Massa Marittima, Volterra e San Dalmazio, approfondendo il patrimonio archeologico, artistico e storico del territorio.

Gli ospiti sono stati accolti nella struttura “Il Poggio” di Montecastelli Pisano, che ha ospitato momenti di studio, confronto e condivisione nell’ambito delle celebrazioni dedicate al quarto centenario della morte di Cristofano Roncalli, detto il Pomarancio.

Particolarmente significativo il profilo degli studiosi coinvolti. La professoressa Ileana Chiappini di Sorio, storica dell’arte veneziana e autrice della celebre monografia sul Roncalli, rappresenta una delle massime esperte del pittore. Accanto a lei, figure di primo piano del panorama culturale italiano come Maria Camilla Bianchini d’Alberigo, già docente a Ca’ Foscari e presidente regionale FAI Veneto, gli storici dell’architettura Massimo Favilla e Ruggero Rugolo, studiosi dell’arte veneta tra Seicento e Settecento.

La presenza dei quattro studiosi ha rafforzato il valore culturale delle celebrazioni dedicate al Pomarancio, confermando l’importanza dell’iniziativa come occasione di dialogo tra ricerca accademica, identità locale e valorizzazione del territorio.

Last modified: Maggio 6, 2026
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