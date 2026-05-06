“Giornata della Prevenzione e della Salute”: a Pontedera screening, visite e consulenze gratuite

Written by Redazione• 3:08 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Un’intera giornata di screening, visite e consulenze gratuite a cura di medici e professionisti qualificati. Si terrà sabato 9 maggio a Pontedera la “Giornata della Prevenzione e della Salute”, l’iniziativa organizzata da Unikey Corporation – azienda di marketing di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Pontedera e il sostegno di Agenzia Generali di Pontedera Piazza Nilde Iotti, Acustica Umbra, Ottica Simonelli, Fiocco Rosso Viaggi, Studio Rubichi e Figurella Pontedera.

“Un appuntamento fortemente voluto, grazie a tutti i volontari e di tutti i medici che mettono a disposizione le loro competenze per dare vita a questa iniziativa che vuole innanzitutto sensibilizzare su temi importantissimi come salute e prevenzione” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Grazie a Confcommercio e al Comune di Pontedera che ci ha dato la possibilità di sviluppare questo progetto sul territorio, da anni ci occupiamo di prevenzione e organizzazione di eventi a tema sociale mettendo a disposizione le nostre competenze” dichiara Giusy Giarrusso di Unikey Corporation, mentre la titolare Irene Macchi sostiene che “promuovere la cultura della prevenzione medico-sanitaria non solo tutela la salute dei cittadini, ma riduce anche i costi per il sistema sanitario dando valore a un vero e proprio tema sociale spesso sottovalutato e preso in considerazione solo nei momenti di bisogno”.

“Sempre più spesso vediamo un’attenzione particolare ai temi che riguardano la salute e l’iniziativa rappresenta una concreta opportunità per cittadini e cittadine di Pontedera e per tutti coloro che frequentano il centro” le parole dell’assessore al Commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli.

“È un onore e una soddisfazione poter accogliere questa iniziativa che auspichiamo possa diventare un appuntamento ricorrente”, afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti, mentre il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli mette in evidenza “l’importanza di coniugare una finalità sociale con un’iniziativa in grado di portare ricadute positive sul tessuto commerciale di Pontedera”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Bellarmino Bellucci e Luca Malacarne, presidente e formatore della Pubblica Assistenza di Ponsacco, il dottor Antonio Simonelli, senologo e volontario Lilt Pisa, la dott.ssa Valentina Garau di Acustica Umbra, il dottor Antonio Cambi, Alessandro Meini e David Volpi dell’Agenzia Generali di Pontedera Piazza Nilde Iotti

Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Andrea da Pontedera sarà possibile accedere – ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione – ad una vasta serie di visite e consulenze, Una nuova iniziativa che coinvolge numerose realtà locali e professionisti impegnati nella promozione della salute e della prevenzione, per una giornata interamente dedicata alla salute e alla cura della persona con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, attraverso visite, screening e consulenze completamente gratuite con professionisti qualificati del settore sanitario.

Tra i numerosi servizi a disposizione; screening visivo per adulti e bambini e screening di auto-tonometria a soffio a cura di Ottica Simonelli, consulenza odontoiatrica per bambini e adulti, consulenza su apnee notturne e russamento a cura della dott.ssa Virginia Reali, screening e consulenza senologica con valutazione dei fattori di rischio e addestramento dell’autopalpazione del dottor Antonio Simonelli, test dell’udito a cura di Acustica Umbra, misurazione parametri vitali a cura di Pubblica Assistenza Ponsacco e test della glicemia a cura dell’Associazione Diabetici della Valdera.

Tra i professionisti che parteciperanno all’iniziativa gli specialisti del Poliambulatorio San Giuseppe: la logopedista Chiara Torriani (ore 10-11), la nutrizionista Alessandra Petrone (ore 11-12), la psicologa Angela Giacovelli (ore 12-13) e il dottor Antonio Cambi che si occuperà di consulenza internistica con Ecg a scopo preventivo, dalle ore 15 alle 18.30.

Durante la giornata si terranno dimostrazioni di primo soccorso effettuate dai volontari della Pubblica Assistenza di Ponsacco.

Last modified: Maggio 6, 2026