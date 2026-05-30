Serie A Beach Soccer. Lenergy Pisa BS, buona la prima contro il Cagliari: 6-4

Written by Redazione• 9:36 pm• Pisa, Sport

PISA – Debutto vincente per il Lenergy Pisa BS, che a Castelsardo supera il Cagliari 4-6 al termine di

una gara intensa e ricca di colpi di scena.

La squadra di Marrucci parte fortissimo e al 2’ trova subito il vantaggio con Fazzini. Poco dopo arriva il raddoppio grazie al potente calcio di punizione di Chiky Ardil, mentre Edson Hulk firma il tris che sembra indirizzare la sfida. Il Cagliari però reagisce approfittando di un’incertezza in fase di impostazione del Pisa: Dmais accorcia le distanze e, prima dell’intervallo, Coppola e la spettacolare rovesciata di Lucão ristabiliscono la parità sul 3-3.

Nel secondo periodo il Lenergy Pisa BS torna in campo con grande determinazione e piazza l’allungo decisivo: Ardil firma la doppietta personale con un altro bolide dalla distanza, Hulk realizza il quinto gol su calcio di punizione e Datinha cala il sesto centro allo scadere del periodo. Nel finale di gara Lucão trova ancora la via della rete sugli sviluppi di un corner, ma non basta al Cagliari per riaprire il match. Successo quindi per capitan Barsotti e compagni, che domenica 31 maggio alle ore 17:15 affronteranno We Beach Catania nella seconda giornata di Poule Scudetto. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, con radiocronaca su Punto Radio.

Cresce intanto l’attesa per il grande appuntamento di martedì 2 giugno alle ore 18:30, quando il Lenergy Pisa BS sfiderà il Napoli BS nella finale di Supercoppa, in diretta su Sky Sport canale 204 e disponibile anche in chiaro su YouTube.

CAGLIARI – LENERGY PISA 4-6

Cagliari BS: Coppola, Dmais, Margiotta, Lucão, Andrea Perra, Orlandi, Eliott, Manuel Perra,

D’Amico, Fantinato. All.: Franzoni.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Gneri, Datinha, Remedi,

Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero. All.: Marrucci.

RETI: Fazzini; Ardil, Hulk, Dmais, Coppola, Lucão; Ardil, Hulk, Datinha; Lucão.

Last modified: Maggio 30, 2026