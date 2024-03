Studio sull’agrivoltaico: Lorenzo Bonzi Premiato dall’ISHS per la Ricerca sulla Maturazione dei Frutti

Scritto da admin• 9:57 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Lorenzo Bonzi, dottorando del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa, è stato insignito del Young Minds Award dall’International Society for Horticultural Science (ISHS) durante il II International Symposium on Precision Management of Orchards and Vineyards a Tatura, in Australia.

Il suo lavoro premiato, intitolato “Applying a solar model to LiDAR images of an agrivoltaic pear orchard”, è il risultato di un’attività scientifica condotta presso l’Agriculture Victoria Research Center (Tatura, Australia).

Nel suo studio, Bonzi esplora l’impatto della trasmissione della radiazione luminosa sulle piante da frutto coltivate sotto pannelli fotovoltaici, noti come sistemi agrivoltaici. Questi sistemi offrono vantaggi agronomici ed economici, ma riducono la disponibilità di luce per i processi di maturazione dei frutti. Utilizzando la tecnica LiDAR, Bonzi ha quantificato la disponibilità e la distribuzione della luce sui frutteti agrovoltaici, contribuendo a ottimizzare la progettazione di tali sistemi per massimizzare l’efficienza energetica e migliorare la maturazione dei frutti.

Il suo studio è integrato nel progetto di ricerca “Macroscopic root water uptake modelling using High-Throughput Screening (HTS) systems: Application to identify climate-resilient traits in ornamental/fruticulture trees”, condotto presso l’AgroHydrological Sensing and Modelling Laboratory (AgrHySMo) del DiSAAA-a, sotto la supervisione dei professori Giovanni Rallo e Damiano Remorini.

Last modified: Marzo 13, 2024