I congressi locali ANMIL: Unione per gli Interessi dei Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Scritto da admin• 7:50 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Si stanno attualmente svolgendo i Congressi locali dell’Associazione ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) nelle seguenti date e sedi:

16 Marzo 2024, ore 9:00, Auditorium “Maccarrone” della Provincia di Pisa

2024, ore 9:00, della Provincia di Pisa 23 Marzo 2024, ore 9:30, sede ANMIL di Pisa sezione di Pontedera

2024, ore 9:30, sede di Pisa 6 Aprile 2024, ore 9:30, Gipsoteca del Comune di Cascina

2024, ore 9:30, 13 Aprile 2024, ore 9:30, Comune di San Giuliano Terme

2024, ore 9:30, 20 Aprile 2024, ore 9:30, Casa Culturale di San Miniato Basso

Questi congressi offrono un’opportunità per i circa 1800 associati della provincia di Pisa di convergere sugli interessi e le esigenze della categoria, che include infortunati sul lavoro, tecnopatici e le loro famiglie, così come vedove e orfani dei caduti sul lavoro. Nel corso dell’anno precedente, nella nostra città sono stati registrati oltre 3.649 infortuni, anche se tali dati sono parziali e non includono molte categorie di lavoratori.

Dal momento delle elezioni territoriali, saranno nominati anche i 242 delegati ANMIL per il X Congresso Nazionale, che si terrà ogni 5 anni a Pescara dal 6 all’8 giugno 2024. Questi delegati avranno il compito cruciale di eleggere i futuri vertici nazionali, che guideranno l’ANMIL verso nuovi obiettivi nei prossimi 5 anni. Il Reggente ANMIL di Pisa, Giuseppe Diamanti, che è alla guida del territorio da pochi mesi, ha dichiarato l’importanza di questa elezione.

Per ulteriori informazioni o necessità, il Numero Verde ANMIL gratuito 800.180943 è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Ricordiamo che sono disponibili dati sugli infortuni sul lavoro e, per chiunque sia interessato, è possibile contattare il Presidente dell’ANMIL per dichiarazioni sulle principali problematiche riguardanti le vittime del lavoro e le loro famiglie, nonché storie e testimonianze per interviste e approfondimenti con professionisti ed esperti.

Last modified: Marzo 13, 2024