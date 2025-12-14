Studenti africani in visita a Larderello con il progetto Open Africa Power di Enel Foundation

Written by admin• 4:53 pm• Volterra

VOLTERRA- Un giovane team di studenti provenienti da diversi Paesi africani e partecipanti al progetto Open Africa Power di Enel Foundation ha visitato Larderello, la cosiddetta “capitale mondiale della geotermia”, per conoscere da vicino le eccellenze delle “terre del vapore” toscane e gli impianti geotermici di Enel Green Power.

Il gruppo, accompagnato da Giorgio Simoni del supporto tecnico di Enel Green Power e da Luca Spinosa di Enel Foundation, ha potuto approfondire la storia e l’attualità della geotermia attraverso la visita al Museo della Geotermia, al pozzo dimostrativo – celebre per il suggestivo “urlo della Terra” – e alla centrale geotermica di Valle Secolo, che con i suoi 120 MW di potenza installata rappresenta il più grande impianto geotermico d’Europa.

Durante la giornata, gli studenti hanno inoltre approfondito il tema dell’utilizzo diretto del calore geotermico, sia per il teleriscaldamento residenziale sia per le attività artigianali e agroalimentari di eccellenza, che sfruttano la risorsa nei propri processi produttivi, ottenendo benefici in termini di sostenibilità ambientale e risparmio economico.

La visita a Larderello ha rappresentato una tappa dell’itinerario formativo del programma Open Africa Power, che si è sviluppato da Milano a Roma. Avviato nel 2018, il progetto offre ogni anno a giovani studenti e professionisti africani del settore energetico un percorso di alta formazione, volto all’acquisizione di competenze tecniche e normative. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo energetico sostenibile del continente africano, valorizzando il ruolo delle nuove generazioni nella transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

L’edizione 2025 del programma, realizzata da Enel Foundation insieme a Sustainable Energy for All (SEforALL), ha coinvolto ottanta giovani talenti provenienti da venticinque Paesi africani, circa un terzo dei quali rientranti nel Piano Mattei. Al termine del percorso, i dieci migliori studenti del programma – i Top Ten Performer – sono stati premiati durante l’evento conclusivo ospitato presso la sede dell’United Nations Development Programme (UNDP) Rome Centre.

