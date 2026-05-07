Street Food Festival sbarca in Toscana, una primavera di gusto a Castelfranco di Sotto

Written by Redazione• 4:58 pm• Castelfranco di Sotto

CASTELFRANCO DI SOTTO- Dal 15 al 17 maggio Piazza XX Settembre a Castelfranco di Sotto si trasformerà in un grande villaggio del gusto con lo “Street Food Primavera Festival”, evento firmato BOF International Street Food, realtà ormai affermata nel panorama nazionale dell’intrattenimento itinerante.

Per tre giorni saranno protagonisti food truck provenienti da tutta Italia e dall’estero, con specialità preparate al momento: dagli arrosticini abruzzesi al lampredotto toscano, passando per cucina siciliana, romana e napoletana, hamburger di cinghiale, pulled pork, fritto di pesce e piatti vietnamiti. Non mancheranno dolci, crepes e uno stand completamente gluten free dedicato ai celiaci.

L’ingresso sarà gratuito e l’evento, patrocinato dal Comune di Castelfranco di Sotto, proporrà anche un ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia con area giochi, giostre e spettacoli dal vivo.

Si parte venerdì 15 maggio alle 21 con il concerto della band Suzy Q. Sabato 16 maggio spazio alla serata “Voglia di anni 90”, mentre domenica 17 maggio il festival si chiuderà con animazione per bambini, esibizioni della scuola di musica e danza locale e il “Dj Tour 2.0 – Il viaggio continua” con dj Ringo Pellegrini in consolle.

Gli stand apriranno ogni sera dalle 17, mentre domenica sarà attiva anche l’apertura a pranzo.

Last modified: Maggio 7, 2026