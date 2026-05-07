Written by Maggio 7, 2026 5:01 pm Fauglia

Raccolta rifiuti, novità nel centro storico: dal 11 maggio Geofor passa al ritiro mattutino

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FAUGLIA- Cambiano gli orari della raccolta differenziata nel centro storico. A partire da lunedì 11 maggio 2026, Geofor attiverà il nuovo servizio di raccolta domiciliare in fascia mattutina in alcune aree centrali della città.

Il nuovo orario interesserà esclusivamente:

  • Corso della Repubblica (dal civico 2 al 194 su entrambi i lati),
  • piazza Trento e Trieste,
  • piazza del Mercato,
  • piazza San Lorenzo
    (esclusa la RSA).

In queste zone i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 8 del mattino, preferibilmente al momento dell’uscita da casa, seguendo il calendario già in vigore.

Restano invariate le modalità di conferimento:

  • organico nel mastello marrone,
  • indifferenziato nel mastello grigio,
  • multimateriale nei sacchi gialli,
  • carta e cartone ridotti di volume.

Nelle altre vie e zone non interessate dalla modifica il servizio continuerà regolarmente con esposizione dei rifiuti dalle ore 13.

Questo il calendario settimanale:

  • lunedì: carta e pannoloni,
  • martedì: organico,
  • giovedì: indifferenziato,
  • venerdì: multimateriale,
  • sabato: organico.

Per informazioni è possibile consultare il sito Geofor, utilizzare l’app “RCiclo” oppure contattare il numero verde 800 959095, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.

Last modified: Maggio 7, 2026
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