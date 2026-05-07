Raccolta rifiuti, novità nel centro storico: dal 11 maggio Geofor passa al ritiro mattutino

FAUGLIA- Cambiano gli orari della raccolta differenziata nel centro storico. A partire da lunedì 11 maggio 2026, Geofor attiverà il nuovo servizio di raccolta domiciliare in fascia mattutina in alcune aree centrali della città.
Il nuovo orario interesserà esclusivamente:
- Corso della Repubblica (dal civico 2 al 194 su entrambi i lati),
- piazza Trento e Trieste,
- piazza del Mercato,
- piazza San Lorenzo
(esclusa la RSA).
In queste zone i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 8 del mattino, preferibilmente al momento dell’uscita da casa, seguendo il calendario già in vigore.
Restano invariate le modalità di conferimento:
- organico nel mastello marrone,
- indifferenziato nel mastello grigio,
- multimateriale nei sacchi gialli,
- carta e cartone ridotti di volume.
Nelle altre vie e zone non interessate dalla modifica il servizio continuerà regolarmente con esposizione dei rifiuti dalle ore 13.
Questo il calendario settimanale:
- lunedì: carta e pannoloni,
- martedì: organico,
- giovedì: indifferenziato,
- venerdì: multimateriale,
- sabato: organico.
Per informazioni è possibile consultare il sito Geofor, utilizzare l’app “RCiclo” oppure contattare il numero verde 800 959095, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.Last modified: Maggio 7, 2026