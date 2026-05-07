Torna Bimbimbici: domenica Pisa si riempie di biciclette e famiglie

Written by Redazione• 4:55 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Pisa si prepara ad accogliere la 25ª edizione di “Bimbimbici”, la storica manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile e all’uso della bicicletta tra bambini e famiglie, organizzata da FIAB in collaborazione con il Comune di Pisa e con la partecipazione di Uisp Pisa.

L’appuntamento è per domenica 10 maggio con ritrovo alle ore 9.30 in piazza XX Settembre, dove saranno organizzate attività ludiche e sarà possibile iscriversi gratuitamente all’evento. La partenza della pedalata è prevista alle 10.30.

L’iniziativa, rivolta principalmente ai bambini dai 5 agli 11 anni ma aperta a tutti, punta a promuovere una città più sicura, vivibile e a misura di bicicletta, sensibilizzando sull’importanza delle piste ciclabili, delle zone 30 e dei percorsi protetti casa-scuola.

“Sarà una bellissima occasione per vedere Pisa animata da centinaia di bambini e famiglie – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – e per promuovere uno stile di vita sostenibile e sicuro”.

Due i percorsi previsti: uno breve di circa 2,5 chilometri lungo i quattro lungarni centrali, adatto a tutti, e uno più lungo di circa 7 chilometri attorno alla città. Il corteo sarà accompagnato dalla Polizia Municipale e seguito da un mezzo di assistenza con medico e meccanico a bordo.

“Domenica vedremo finalmente una città come la vorremmo ogni giorno, piena di piccoli ciclisti che si muovono in sicurezza e allegria”, commenta la presidente di FIAB Pisa Leonora Rossi.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online fino a sabato 9 maggio sul sito di FIAB Pisa. Previsto anche uno sconto del 10% sul noleggio bici presso Smile and Ride in piazza della Stazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e chiusure al traffico lungo i Lungarni e in diverse strade del centro cittadino durante il passaggio dei partecipanti.

Last modified: Maggio 7, 2026