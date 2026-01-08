Strade provinciali: la Provincia di Pisa nella morsa di neve e ghiaccio

Written by admin• 11:52 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – In questi giorni di allerta ghiaccio su tutto il territorio regionale toscano, è attiva anche la Provincia di Pisa che ha fatto la propria parte già dalle prime ore di martedì 6 gennaio, con i mezzi spalaneve dapprima e poi con i mezzi spargisale in azione su tutte le strade provinciali e con il presidio degli agenti della Polizia Provinciale per i tratti maggiormente impegnativi dal punto di vista del traffico viario.

Un intenso carico di lavoro per il servizio di reperibilità della Provincia di Pisa, che nella sola giornata del 6 gennaio ha gestito un totale di 91 chiamate.

Alcune delle tratte interessate dagli interventi sono state:

Comune di Castelnuovo V.C.: SP 49 della Leccia, SP 27 di Montecastelli, SP 17 Valle di Pavone, Variante alla SR 439.

Comune di Pomarance: SP 47 di Micciano, SP 27 di San Dalmazio, SP 329 di Serrazzano.

Comune di Volterra: SP 15 Volterrana, SP 16 Monte Volterrano, SP 52 Casole, SP 53 Cornocchio.

Comune di Montecatini V.C.: SP 32 di Montecatini, SP 14 di Miemo.

Comune di Chianni: SP 48 del Monte Vaso, SP 55 Pian del Pruno.

Comune di Palaia: SP 36 Palaiese.

Comune di Terricciola: SP 42 di Terricciola.

E poi i Comuni di: Pisa, Vecchiano, S.Giuliano T., Calci, Cascina, Vicopisano, Buti, Casciana T.Lari, Fauglia, Crespina-Lorenzana, S. Luce, Orciano Pisano, Chianni, Castellina M.ma, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo

A ciò si aggiunge il taglio e la rimozione di rami appesantiti dal carico nevoso lungo le arterie SP 32, SP 329, SP 27, SP 52 e SP 53.

“Siamo inoltre intervenuti fin dalle prime nevicate della prima mattina dell’Epifania sul Monte Serra, sulla sp56, sia dalla parte di Calci e sia dalla parte di Buti, a Terricciola, sulla sp48 nei territori di Chianni e Casciana Terme, sulla sp32 nel territorio di Montecatini Val di Cecina. Un intervento in urgenza nonostante i giorni festivi, per cui ringrazio tutti i nostri dipendenti intervenuti, che prosegue tuttora e proseguirà anche con l’allerta estesa per le prossime ore, in cui saranno nuovamente in azione i mezzi spargisale visto il freddo intenso atteso, con la relativa formazione di ghiaccio. Al momento, l’ente provinciale ha impiegato una somma provvisoria di circa 80mila euro di risorse economiche, a valere su un fondo previsto di 250mila euro, il cosiddetto “Piano Neve” che ha un importo complessivo di 250mila euro ed è una voce del bilancio pluriennale 2025-2027”, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “La nostra Provincia conferma, così, anche in questo frangente la sua importanza come Casa dei Comuni, dando pieno supporto alle comunità e ai territori anche nei frangenti quotidiani e di urgenza, come fu anche lo scorso anno durante l’allerta meteo rossa sul nostro territorio e l’emergenza meteo a livello regionale”.

Last modified: Gennaio 8, 2026