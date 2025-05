Stop al grande impianto fotovoltaico sul terreno agricolo: udienza il prossimo 2 ottobre

Written by admin• 7:41 pm• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Nuovi sviluppi sul grosso impianto fotovoltaico che potrebbe sorgere lungo il Brennero su terreno agricolo: dopo che il comune di San Giuliano Terme è riuscito ad ottenere da parte del Consiglio di Stato la sospensione della sentenza del Tar a seguito del ricorso (dopo il diniego a costruire dell’Amministrazione comunali) da parte della società Trina Solar, riaprendo di fatto la partita, l’organismo ha stabilito la data in cui si terrà l’udienza, ovvero il prossimo 2 ottobre.

In quell’occasione saranno accorpate le altre udienze che hanno visto ricorsi similari di comuni che hanno dato diniego all’edificazione di estesi impianti fotovoltaici su terreni destinati all’agricoltura. Un fattore, quello dell’accorpamento, verso il quale l’avvocatura comunale aveva puntato sfruttando proprio l’esistenza di altri contesti similari a quello di San Giuliano Terme.

“Un altro passo avanti per salvaguardare il vasto spazio agricolo lungo il Brennero dall’incombenza di un invasivo impianto fotovoltaico – afferma il sindaco Matteo Cecchelli -, rimaniamo ovviamente in attesa degli sviluppi che matureranno dalla sentenza, ma ribadiamo la nostra contrarietà verso una tendenza ormai fuori controllo a causa di leggi nazionali che deregolamentano invece di regolare, soprattutto scavalcano le amministrazioni comunali e i regolamenti urbanistici, oltre a creare preoccupazione nelle comunità, soprattutto tra la cittadinanza e le attività commerciali che vivono di tutela e bellezza del territorio. Rimaniamo favorevoli alle energie rinnovabili e allo sviluppo purché tutto sia ben governato sulla base della sostenibilità e non con l’aggressività del mercato privato che, come sappiamo, ricade poi sul territorio con la sola logica del profitto: chiediamo al Governo di cambiare la legge in modo da fare decidere ai Comuni le aree idonee all’installazione di questi impianti”.

