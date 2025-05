Fumata bianca in Vaticano: eletto il primo Papa statunitense. E’ Robert Francis Prevost. Si chiamerà Leone XIV

Written by admin• 8:28 pm• Attualità, Italia, Pisa

PISA – Alle 18:08 di giovedì 8 maggio ecco la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina ha annunciato l’elezione del nuovo Pontefice. Il conclave ha scelto il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, 69 anni, che ha assunto il nome di Leone XIV. È il primo Papa nordamericano nella storia della Chiesa cattolica.

L’annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, davanti a oltre 150.000 fedeli. Al suo primo affaccio, il nuovo Pontefice ha salutato la folla con un commosso “La pace sia con tutti voi”, ricevendo un lungo applauso. Ha poi ringraziato il suo predecessore: “Grazie a Papa Francesco”, ha detto, tra tante ovazioni.

Per la prima volta, un Papa ha scelto di leggere un discorso scritto durante il primo intervento pubblico, rompendo con la tradizione delle dichiarazioni a braccio. Dopo il discorso, Leone XIV, ha impartito la benedizione apostolica ai presenti in piazza.

Immediate le reazioni dalla politica e delle istituzioni. “Esprimo una grande gioia per il nuovo Papa”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani alla notizia dell’elezione di Papa Robert Francis Prevost, Leone XIV. “Un’emozione sentire dal mio ufficio le campane della Cattedrale di Santa Maria del Fiore suonare a festa per annunciare la fumata bianca, perché l’elezione del nuovo Pontefice è un momento significativo per tutti, credenti e non credenti. Questa elezione arriva in un contesto geopolitico molto difficile. Sono certo che Papa Leone XIV, primo Papa statunitense della storia, saprà dare il proprio alto contributo alla causa della pace e dell’amicizia tra i popoli. Particolarmente ricco di significato il primo augurio di pace universale, di pace disarmata, che ha voluto rivolgere a tutti i popoli. Il nuovo Papa rappresenterà una nuova voce di speranza e un punto di riferimento per milioni di persone nel mondo. Un dono per la comunità cristiana, ma anche per l’umanità intera. Come toscani porgiamo al Pontefice i migliori auguri di un magistero aperto e ricco di significato”, conclude Giani

“La Chiesa sa sorprendere perché il messaggio del Vangelo è novità, cambiamento, stupore. Per questo mandiamo un grande augurio a Papa Leone XIV, perché sappia non solo rafforzare la fede dei credenti, ma anche ascoltare e accogliere con grande attenzione le necessità di chi si trova ai margini della società, anche coloro che non condividono la fede cristiana. Con fiducia, guardiamo al futuro della Chiesa sotto la sua guida autorevole”. Ad affermarlo è Elena Pampana, presidente di Acli Toscana.

“Tra le prime parole pronunciate dal nuovo Papa Leone XIV colpisce l’invito a costruire ponti con ‘dialoghi, incontri per essere un solo popolo in pace’. È quello di cui c’è bisogno in questo momento storico”. Ad affermarlo è Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

“Siamo certi che l’autorevolezza di Papa Leone XIV, illuminato dalla sua esperienza di missionario, saprà guidare i credenti e parlare anche ai non credenti. Ci auguriamo che la sua guida proseguirà nel solco di Papa Francesco nella richiesta di pace, giustizia e dignità per tutti gli uomini e le donne”. Afferma Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze.

Last modified: Maggio 8, 2025