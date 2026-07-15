Stelle, Ville e Meraviglie, a Capannoli arriva Leila Duclos in esclusiva nazionale

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo i successi delle due anteprime di Lajatico e Fauglia, Stelle, Ville e Meraviglie 2026 fa tappa a Capannoli con un appuntamento speciale. Venerdì 17 luglio, alle 21.40, nella cornice di Villa Baciocchi, arriverà in esclusiva nazionale la chansonnier francese Leila Duclos, una delle voci più interessanti del jazz europeo.

L’appuntamento rientra nell’undicesima edizione del festival, che negli anni ha costruito la propria identità puntando sulla qualità delle proposte artistiche, sull’attenzione agli allestimenti e sull’accoglienza del pubblico, con un programma capace di unire musica dal vivo, territorio, cultura, enogastronomia e convivialità.

Leila Duclos, già ospite della scorsa edizione con due concerti particolarmente apprezzati, torna in Toscana nel pieno di una tournée spagnola. La sua musica unisce il fascino della chanson francese, una vocalità che richiama le grandi interpreti d’oltralpe, accenti jazz e uno scat che guarda alla lezione di Ella Fitzgerald, accompagnati da una chitarra manouche intensa e coinvolgente.

L’artista, accompagnata da due musicisti, sta conquistando un ruolo sempre più rilevante sulla scena jazz europea, come conferma anche il riconoscimento ricevuto questo inverno a Salerno, ex aequo con la pianista Francesca Tandoi. Il concerto di Capannoli promette una serata romantica, energica e raffinata, nel segno della musica “suonata dal vero”, cifra distintiva del festival.

L’ingresso è libero, con offerta gradita.

Intanto, nell’ambito della rassegna, è stata prorogata fino al 6 settembre la mostra pittorica ospitata a Terricciola e dedicata all’artista pontederese Sabrina Marianelli, pittrice e fotografa. L’esposizione, sostenuta dalla Regione Toscana e patrocinata dall’Ambasciata del Sudafrica in Italia, comprende due cicli di opere a olio dal titolo “African histories” e “The Owl House – the dream of light of Helen Martins”, quest’ultimo dedicato all’artista sudafricana Helen Martins.

La mostra è visitabile al Teatro Gherardi del Testa di Terricciola a ingresso gratuito.

Tutti i concerti di Stelle, Ville e Meraviglie 2026 sono a ingresso gratuito, ad eccezione della serata del 13 luglio. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali Facebook e Instagram del festival.

Last modified: Luglio 15, 2026