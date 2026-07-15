Venerdì al via il primo appuntamento di Bagni di Stelle che apre l’Estate Sangiulianese

Written by Redazione• 2:17 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Conto alla rovescia agli sgoccioli per il primo appuntamento di “Bagni di Stelle”, la kermesse spalmata su due fine settimana che apre l’Estate Sangiulianese”, dopo l’anteprima di “Bagni di Vino”.

La prima delle due serate previste è in programma venerdì sera con il Parterre, il parco recentemente riqualificato e restituito alla fruizione pubblica, che comincerà ad animarsi a partire dalle 18.00 con il laboratorio di circo in cui i bambini potranno sperimentare alcune delle arti circensi con giochi, oggetti speciali ed esercizi di equilibrismo seguiti da animatori. Poi alle 21.30 l’improvvisazione teatrale de L’Arsenale delle Apparizioni, con sei attori, un presentatore e un addetto alle musiche che daranno vita a uno spettacolo totalmente improvvisato a partire dalle idee del pubblico che deciderà trama e ruolo degli attori.

Il “bis” con “Bagni di Stelle”, invece, sarà venerdì 24 luglio con“K-POP”, sempre al Parterre, a partire dalle 21.30, un tributo live che porta in scena le hit iconiche di uno dei film d’animazione più famosi degli ultimi anni, caratterizzate da coreografie, costumi iconici e scenografie luminose. Al termine dello spettacolo i performer saranno a disposizione per foto ricordo con i più piccoli.

Last modified: Luglio 15, 2026