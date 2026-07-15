Fi-Pi-Li, deputati Pd presentano emendamento: “Almeno 200 milioni l’anno per sicurezza e adeguamento”

Written by Redazione• 1:36 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei deputati del PD alla Camera, Fossi, Bonafè, Gianassi e Simiani.

Destinare alla Firenze-Pisa-Livorno almeno 200 milioni di euro all’anno dal 2027 al 2031 per interventi di adeguamento e messa in sicurezza. È l’obiettivo dell’emendamento al Decreto Infrastrutture presentato dai deputati del Partito Democratico Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Federico Gianassi e Marco Simiani.

Le risorse, spiegano i parlamentari dem, sarebbero destinate al Contratto di Programma ANAS, utilizzando una quota dei fondi già previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

«La Firenze-Pisa-Livorno è una delle infrastrutture più rilevanti della Toscana, ma da troppo tempo convive con criticità che compromettono sicurezza, fluidità del traffico e competitività del territorio – dichiarano Fossi, Bonafè, Gianassi e Simiani –. Non chiediamo nuovi finanziamenti, ma di utilizzare fondi già disponibili per dare finalmente risposte concrete a pendolari, imprese e operatori della logistica».

Secondo i deputati Pd, la Fi-Pi-Li continua a registrare un numero elevato di incidenti, rallentamenti e chiusure, aggravati dal deterioramento del manto stradale, dalla presenza di frequenti cantieri, da problemi strutturali in alcuni tratti e da volumi di traffico ormai superiori a quelli per cui l’arteria era stata progettata.

«Servono interventi strutturali e una programmazione stabile degli investimenti, non manutenzioni emergenziali – prosegue la nota –. Le risorse esistono già: il Governo le destini senza ulteriori rinvii alla sicurezza e all’ammodernamento di un’arteria fondamentale per i collegamenti tra Firenze, Pisa, Livorno, il porto, l’aeroporto e l’intero sistema economico della Toscana».

Last modified: Luglio 15, 2026