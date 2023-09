Stefano Vecchi: “Il Pisa possiede un organico ampio e di qualità, ma abbiamo la fiducia di potercela giocare con tutti”

Scritto da admin• 4:18 pm• Pisa SC

PISA – Stefano Vecchi, mister della Feralpisalò ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa in programma sabato 23 settembre, ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza.

di Maurizio Ficeli

Sulla propria squadra data già per spacciata: “A chi ci dà già per spacciati, cercheremo di far cambiare idea. Credo che comunque si sia visto un cambio di marcia,con la squadra che sta trovando una buona condizione”.

Indisponibili ed arruolati: “Carraro, Ferrarini, Camporese, Voltan. Gli altri a disposizione. Ceppitelli è tornato ad avere una buona condizione, da valutare se potrà giocare ed e’in ballottaggio”.

Il Pisa: “Abbiamo letto di qualche infortunato, ma il Pisa è una squadra che possiede un organico ampio e di qualità. Ha un potenziale importante, avremo le nostre belle difficoltà ma anche la fiducia che possiamo giocarcela con tutti. Il Pisa gioca bene”.

